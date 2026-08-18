Санду здивувала реакцією на російський дрон у Молдові: озвучено приголомшливу заяву

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські безпілотники іноді опиняються в повітряному просторі країни випадково, однак частина таких випадків може бути навмисною. Про це вона сказала 17 серпня в ефірі Teleradio Moldova, коментуючи неодноразові порушення молдовського повітряного простору.

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За словами Санду, характер польоту дрона та його траєкторія можуть допомогти визначити, чи йдеться про випадкове відхилення від маршруту, чи про свідоме спрямування безпілотника за межі України. Вона також наголосила, що подібні інциденти вже фіксувалися не лише в Молдові.

"Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші — тому, що їх відправляють, і не лише до нашого повітряного простору, а й до повітряного простору інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі", — заявила Санду.

Молдовська президентка підкреслила, що незалежно від того, чи є порушення випадковим, чи навмисним, воно становить загрозу для цивільного населення та є порушенням суверенітету держави. Відповідальність за ситуацію Санду поклала на Росію, яка продовжує війну проти України.

Водночас Кишинів не покладається лише на дипломатичні заходи. Санду зазначила, що ноти протесту або можливе видворення російського посла не здатні самі по собі припинити такі інциденти. На її думку, необхідно посилювати підтримку України, адже саме там формується головна загроза для регіону.

"Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь, — це допомогти Україні та забезпечити, щоб вона перемогла в цій війні", — наголосила президентка Молдови.

Санду також дала зрозуміти, що країнам регіону потрібно посилювати власну готовність до подібних випадків. Для Молдови це питання стає дедалі актуальнішим на тлі регулярних російських атак по Україні, коли окремі безпілотники можуть змінювати маршрут або перетинати кордони сусідніх держав.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 17 серпня російські війська завдали удару по Одеській області, використавши баражуючі боєприпаси "Бандероль" та реактивні безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.