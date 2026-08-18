Санду удивила реакцией на российский дрон в Молдове: озвучено потрясающее заявление

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что российские беспилотники иногда оказываются в воздушном пространстве страны случайно, однако часть таких случаев может быть умышленной. Об этом она сказала 17 августа в эфире Teleradio Moldova, комментируя неоднократные нарушения молдавского воздушного пространства.

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По словам Санду, характер полета дрона и его траектория могут помочь определить, идет ли речь о случайном отклонении от маршрута, или о сознательном направлении беспилотника за пределы Украины. Она также отметила, что подобные инциденты уже фиксировались не только в Молдавии.

"Я считаю, что некоторые попадают туда случайно, а другие потому, что их отправляют, и не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона. Я видела такие случаи и в Румынии, и в Польше", – заявила Санду.

Молдавская президент подчеркнула, что независимо от того, является ли нарушение случайным или умышленным, оно представляет угрозу для гражданского населения и является нарушением суверенитета государства. Ответственность за ситуацию Санду возложила на Россию, продолжающую войну против Украины.

В то же время Кишинев не полагается только на дипломатические меры. Санду отметила, что ноты протеста или возможное выдворение российского посла не способны сами по себе прекратить подобные инциденты. По ее мнению, необходимо усиливать поддержку Украины, ведь именно там формируется главная угроза региону.

"Самое важное, что можно сделать, чтобы остановить эти дроны и в Республике Молдова, и в Украине, и везде — это помочь Украине и обеспечить, чтобы она победила в этой войне", — подчеркнула президент Молдовы.

Санда также дала понять, что странам региона нужно усиливать свою готовность к подобным случаям. Для Молдовы этот вопрос становится все более актуальным на фоне регулярных российских атак по Украине, когда отдельные беспилотники могут менять маршрут или пересекать границы соседних государств.

Портал "Комментарии" уже писал, что днем 17 августа российские войска нанесли удар по Одесской области, использовав баражирующие боеприпасы "Бандероль" и реактивные беспилотники. В результате атаки поврежден частный жилой дом, где возник пожар. О последствиях обстрела сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.