Путін вирішив остаточно знищити життя в Україні: експерт попередив, чому найгірше ще попереду

Російські війська можуть активізувати удари по об'єктах у глибині до 100 кілометрів від лінії фронту, намагаючись уразити логістику, автозаправні станції та транспортну інфраструктуру України. Водночас українські Сили оборони вже вибудували ефективну систему боротьби з такими загрозами. Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

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За його словами, одним із найефективніших способів протидії є знищення місць запуску російських безпілотників ще до початку атак.

"Коли Сили безпеки і оборони звітують про результати роботи, вони регулярно повідомляють про знищення десятків точок запуску російських безпілотників. Лише таким чином можна ефективно протидіяти таким атакам", – зазначив Романенко.

Водночас він визнав, що головною проблемою залишається масовість російських атак. Жодна система протиповітряної оборони не здатна гарантувати стовідсотковий захист від великої кількості цілей.

За словами експерта, Україна також завдає Росії відчутних втрат завдяки власним далекобійним безпілотникам.

"Наші удари значно ефективніші. Українські дрони можуть нести від 25–30 до 120 кілограмів вибухівки, тому їхні можливості суттєво відрізняються від російських аналогів", – зазначив Романенко.

Він звернув увагу, що одним із нових пріоритетів Росії стають автозаправні станції, паливні бази та бензовози, адже таким чином ворог намагається ускладнити забезпечення українських військ.

На думку експерта, відповіддю має стати посилення захисту логістичних маршрутів, використання антидронових сіток, мобільних засобів ППО та супровід військових колон зенітними системами.

"До цього треба готуватися. Але жодна армія не буде публічно розповідати, як саме вона вибудовує свій захист", – підсумував Романенко.

Як вже писали "Коментарі", Росія може найближчим часом активізувати бойові дії на півночі України, розширивши фронт уздовж кордону від Брянської області до Білорусі. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, аналізуючи дії російської армії.