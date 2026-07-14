Путин решил окончательно уничтожить жизнь в Украине: эксперт предупредил, почему хуже всего впереди

Российские войска могут активизировать удары по объектам в глубине до 100 км от линии фронта, пытаясь поразить логистику, автозаправочные станции и транспортную инфраструктуру Украины. В то же время, украинские Силы обороны уже выстроили эффективную систему борьбы с такими угрозами. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

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По его словам, одним из самых эффективных способов противодействия является уничтожение мест запуска российских беспилотников еще до начала атак.

"Когда Силы безопасности и обороны отчитываются о результатах работы, они регулярно сообщают об уничтожении десятков точек запуска российских беспилотников. Только таким образом можно эффективно противодействовать таким атакам", – отметил Романенко.

В то же время, он признал, что главной проблемой остается массовость российских атак. Ни одна система противовоздушной обороны не способна гарантировать стопроцентную защиту от множества целей.

По словам эксперта, Украина также наносит России ощутимые потери благодаря собственным дальнобойным беспилотникам.

"Наши удары гораздо эффективнее. Украинские дроны могут нести от 25–30 до 120 килограммов взрывчатки, поэтому их возможности существенно отличаются от российских аналогов", – отметил Романенко.

Он обратил внимание, что одним из новых приоритетов России становятся автозаправочные станции, топливные базы и бензовозы, потому что таким образом враг пытается усложнить обеспечение украинских войск.

По мнению эксперта, ответом должно стать усиление защиты логистических маршрутов, использование антидроновых сетей, мобильных средств ПВО и сопровождение военных колонн зенитными системами.

"К этому нужно готовиться. Но ни одна армия не будет публично рассказывать, как именно она выстраивает свою защиту", – подытожил Романенко.

Как уже писали "Комментарии", Россия в ближайшее время может активизировать боевые действия на севере Украины, расширив фронт вдоль границы от Брянской области до Беларуси. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, анализируя действия русской армии.