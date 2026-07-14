Путін наказав терміново підготувати ще один фронт в Україні: названо області з особливою загрозою

Росія може найближчим часом активізувати бойові дії на півночі України, розширивши фронт уздовж кордону від Брянської області до Білорусі. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, аналізуючи дії російської армії.

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За його словами, Кремль намагається реалізувати концепцію так званої "буферної зони", поступово створюючи нові загрози для прикордонних регіонів України. Найбільший ризик, на думку експерта, стосується Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

"Росіяни будуть створювати лінію фронту вздовж кордону. Вони намагатимуться заходити на кілька кілометрів на нашу територію, облаштовувати фортифікації та формувати так звану буферну зону", – зазначив Світан.

Експерт вважає, що Москва змушена розтягувати сили через складну ситуацію на інших напрямках. Саме тому російське командування може перекидати додаткові ресурси на північний фронт, одночасно посилюючи тиск на українське прикордоння.

За словами Світана, Україні необхідно вже зараз зміцнювати оборону на півночі, прискорювати будівництво фортифікацій та готувати резерви. Він також наголосив, що російські війська можуть спробувати проводити наступальні дії практично вздовж усієї лінії кордону.

Водночас експерт зазначив, що одним із ключових завдань українського командування має стати посилення оборони найбільш уразливих ділянок, аби не допустити створення противником нових плацдармів для просування вглиб країни.

На думку Світана, саме північний напрямок може стати одним із головних викликів найближчих місяців, якщо Росія реалізує свій задум щодо розширення зони бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі два місяці можуть стати визначальними для подальшого розвитку російсько-української війни. Саме до кінця літа можуть сформуватися умови або для активізації переговорного процесу, або для нової хвилі ескалації. Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко.