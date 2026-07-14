Путин приказал срочно подготовить еще один фронт в Украине: названы области с особой угрозой

Россия в ближайшее время может активизировать боевые действия на севере Украины, расширив фронт вдоль границы от Брянской области до Беларуси. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, анализируя действия русской армии.

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По его словам, Кремль пытается реализовать концепцию так называемой буферной зоны, постепенно создавая новые угрозы для приграничных регионов Украины. Наибольший риск по мнению эксперта касается Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

"Россияне будут создавать линию фронта вдоль границы. Они постараются заходить на несколько километров на нашу территорию, обустраивать фортификации и формировать так называемую буферную зону", – отметил Свитан.

Эксперт считает, что Москва вынуждена растягивать силы из-за сложной ситуации по другим направлениям. Именно поэтому российское командование может опрокидывать дополнительные ресурсы на северный фронт, одновременно усиливая давление на украинское приграничье.

По словам Свитана, Украине нужно уже сейчас укреплять оборону на севере, ускорять строительство фортификаций и готовить резервы. Он также подчеркнул, что российские войска могут попытаться проводить наступательные действия практически вдоль всей линии границы.

В то же время эксперт отметил, что одной из ключевых задач украинского командования должно стать усиление обороны наиболее уязвимых участков, чтобы не допустить создания противником новых плацдармов для продвижения в глубь страны.

По мнению Свитана, именно северное направление может стать одним из главных вызовов в ближайшие месяцы, если Россия реализует свой замысел по расширению зоны боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал, что ближайшие два месяца могут стать определяющими для дальнейшего развития российско-украинской войны. Конкретно к концу лета могут сформироваться условия либо для активизации переговорного процесса, либо для новой волны эскалации. Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко.