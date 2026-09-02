Путін вирішив остаточно поставити українців на коліна: озвучено тривожний прогноз нових атак РФ

Масовані російські удари по Україні можуть мати певний пропагандистський ефект напередодні парламентських виборів у РФ, однак вважати виборчу кампанію головною причиною посилення атак не варто. Значно серйознішим сигналом є поява реактивних безпілотників, проти яких Україні необхідно швидко масштабувати нові засоби протидії. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак.

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За його словами, Кремль зацікавлений у тому, щоб демонструвати російському суспільству хоча б видимість військових результатів. Через відсутність значних успіхів на полі бою удари по українських містах можуть використовуватися пропагандою як доказ нібито ефективності російської армії. Проте прив’язувати масштаб атак виключно до виборів експерт не радить.

"Удари по Україні роблять великий позитив всередині Росії. Це дійсно беззаперечно, але я б його так сильно не переоцінював", — наголосив Ступак.

Набагато більше занепокоєння викликає розвиток російських ударних засобів. Ступак звернув увагу на реактивні дрони, висока швидкість яких ускладнює роботу традиційних засобів перехоплення. Якщо Москва збільшить кількість таких апаратів, Україні доведеться адаптувати систему протиповітряної оборони до нової загрози.

Водночас робота над відповідними рішеннями вже триває. За словами експерта, випробування засобів боротьби з такими БпЛА дали обнадійливий результат. Наступне завдання — налагодити їх виробництво та застосування у значно більших масштабах.

"Ми вже провели випробування, ми задоволені тим, що побачили, але треба час на масштабування", — повідомив військовий експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Китай намагається посилити свій вплив на процеси навколо війни Росії проти України та дедалі активніше заявляє про готовність сприяти її політичному врегулюванню. Водночас Пекін поки не представив конкретного плану, який міг би стати основою реальних переговорів. Про це заявив політолог Валерій Клочок, аналізуючи заяви китайського керівництва на тлі саміту Шанхайської організації співробітництва.