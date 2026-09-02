Путин решил окончательно поставить украинцев на колени: озвучен тревожный прогноз новых атак РФ

Массированные российские удары по Украине могут иметь определенный пропагандистский эффект накануне парламентских выборов в РФ, однако считать избирательную кампанию главной причиной ужесточения атак не стоит. Более серьезным сигналом является появление реактивных беспилотников, против которых Украине необходимо быстро масштабировать новые средства противодействия. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.

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По его словам, Кремль заинтересован в том, чтобы демонстрировать российскому обществу хотя бы видимость военных результатов. Из-за отсутствия значительных успехов на поле боя удары по украинским городам могут использоваться пропагандой как доказательство эффективности российской армии. Однако привязывать масштаб атак исключительно к выборам эксперт не рекомендует.

"Удары по Украине делают большой позитив внутри России. Это действительно бесспорно, но я бы его так сильно не переоценивал", — подчеркнул Ступак.

Гораздо большее беспокойство вызывает развитие российских ударных средств. Ступак обратил внимание на реактивные дроны, высокая скорость которых усложняет работу традиционных средств перехвата. Если Москва увеличит количество таких аппаратов, Украине придется адаптировать систему противовоздушной обороны к новой угрозе.

В то же время, работа над соответствующими решениями уже продолжается. По словам эксперта, испытания средств борьбы с такими БПЛА дали обнадеживающий результат. Следующая задача – наладить их производство и применение в значительно больших масштабах.

"Мы уже провели испытания, мы довольны тем, что увидели, но нужно время на масштабирование", — сообщил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Китай пытается усилить свое влияние на процессы вокруг войны России против Украины и все активнее заявляет о готовности содействовать ее политическому урегулированию. В то же время, Пекин пока не представил конкретного плана, который мог бы стать основой реальных переговоров. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, анализируя заявления китайского руководства на фоне саммита Шанхайской организации сотрудничества.