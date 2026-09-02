Cі почав небепечну гру навколо України: розкрито надважливий сигнал для Путіна

Китай намагається посилити свій вплив на процеси навколо війни Росії проти України та дедалі активніше заявляє про готовність сприяти її політичному врегулюванню. Водночас Пекін поки не представив конкретного плану, який міг би стати основою реальних переговорів. Про це заявив політолог Валерій Клочок, аналізуючи заяви китайського керівництва на тлі саміту Шанхайської організації співробітництва.

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За словами експерта, відсутність деталей не означає, що нові сигнали з Пекіна варто ігнорувати. Китай прагне дедалі активніше впливати на глобальний порядок денний і демонструє готовність брати участь у вирішенні міжнародних криз.

"Китай готовий посилювати комунікацію та координацію з усіма сторонами для політичного врегулювання війни в Україні. Щоправда, жодних практичних змін, нових пропозицій чи конкретного механізму переговорів Сі не представив. Але я б не збирався применшувати значення самої цієї заяви", — наголосив Клочок.

На думку політолога, йдеться про значно масштабнішу гру, ніж лише пошук формули завершення війни в Україні. Пекін поступово намагається закріпитися в ролі одного з головних центрів світового впливу та запропонувати власну модель міжнародних відносин. Саме майданчик ШОС дає Китаю можливість просувати такий підхід серед держав, які мають різні інтереси та неоднакові відносини із Заходом.

"Китай фактично сьогодні хоче перебрати на себе цю функцію. Але підходи у Китаю дещо інші. Він закликає країни ШОС до інклюзивності, неконфронтації та ненаправленості проти третіх сторін і виступає за посилення багатосторонньої співпраці", — пояснив експерт.

На цьому тлі особливо показовою залишається позиція Росії. Поки Пекін говорить про політичне врегулювання, Москва не демонструє намірів відмовлятися від продовження бойових дій. Це, за оцінкою Клочка, створює серйозне протиріччя між дипломатичною риторикою та реальною ситуацією.

"Поки що у Бішкеку Путін із Лавровим розповідають про те, що вони готові воювати далі. А Дональд Туск дуже стурбований тим, що ескалація буде розширюватися, зокрема під загрозою може опинитися не лише Україна", — зазначив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час нової хвилі масованих атак Росії на Україну Володимир Путін знову заявив, що Москва нібито рухається до завершення війни. Однак реальні дії Кремля свідчать про протилежне: російська армія продовжує удари та намагається посилювати військовий тиск.