Чому насправді Путін заговорив про закінчення війни: експерт приголомшив нищівним сценарієм на осінь

Під час нової хвилі масованих атак Росії на Україну Володимир Путін знову заявив, що Москва нібито рухається до завершення війни. Однак реальні дії Кремля свідчать про протилежне: російська армія продовжує удари та намагається посилювати військовий тиск. Політолог Володимир Фесенко вважає, що слова Путіна не слід трактувати як сигнал про готовність до швидкого миру.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

На думку експерта, російський лідер вкладає у поняття завершення війни власний зміст. Для Кремля це може означати не пошук компромісу, а спробу домогтися бажаного результату силовим шляхом.

"Коли Путін говорить про завершення війни, то він не каже про мирні переговори і перемовний шлях закінчення. Він каже про завершення війни шляхом її ескалації. На даний момент немає жодних передумов для якихось реальних продуктивних мирних переговорів", — наголосив Фесенко.

Політолог припускає, що Росія й надалі робитиме ставку на ескалацію бойових дій і повітряних атак, використовуючи свою перевагу в балістичному озброєнні. Спроби відновити дипломатичний процес можливі, однак реальне "вікно можливостей" для переговорів, за його оцінкою, може відкритися не раніше кінця зими.

Заяви Путіна про мир Фесенко пов’язує і з позицією міжнародних партнерів Москви. Зокрема, до завершення війни його закликає прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Тому російському лідеру необхідно демонструвати хоча б формальну готовність до врегулювання.

Обережно експерт оцінює і заяви Китаю про готовність сприяти політичному вирішенню війни. За його словами, говорити про реальну роль Пекіна можна буде лише після появи конкретних пропозицій.

"Ці слова будуть не пустими тоді, коли буде конкретика, коли буде відповідь на питання про те, як вони будуть координувати. Тоді це буде не абстрактне бажання припинити війну", — пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія розширює та модернізує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, створюючи умови для можливого розміщення там нового армійського корпусу чисельністю до 15 тисяч військовослужбовців. Про це свідчать супутникові знімки російських військових об'єктів, оприлюднені фінськими ЗМІ.