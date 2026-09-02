Путин готовит сокрушительное окончание войны: политолог ошеломил предупреждением для Украины

Во время новой волны массированных атак России на Украину Владимир Путин снова заявил, что Москва якобы двигается к завершению войны. Однако реальные действия Кремля свидетельствуют об обратном: российская армия продолжает удары и пытается усиливать военное давление. Политолог Владимир Фесенко считает, что слова Путина не следует трактовать как сигнал о готовности к быстрому миру.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По мнению эксперта, российский лидер вкладывает в понятие завершения войны собственное содержание. Для Кремля это может означать не поиск компромисса, а попытку добиться желаемого результата силовым путем.

"Когда Путин говорит о завершении войны, то он не говорит о мирных переговорах и переговорном пути окончания. Он говорит о завершении войны путем ее эскалации. На данный момент нет никаких предпосылок для каких-либо реальных продуктивных мирных переговоров", — подчеркнул Фесенко.

Политолог предполагает, что Россия и дальше будет делать ставку на эскалацию боевых действий и воздушных атак, используя свое преимущество в баллистическом вооружении. Попытки возобновить дипломатический процесс возможны, однако реальное "окно возможностей" для переговоров, по его оценке, может открыться не раньше конца зимы.

Заявления Путина о мире Фесенко увязывает и с позицией международных партнеров Москвы. В частности, к завершению войны его призывает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поэтому российскому лидеру необходимо демонстрировать хотя бы формальную готовность к урегулированию.

Осторожно эксперт оценивает и заявления Китая о готовности содействовать политическому разрешению войны. По его словам, говорить о реальной роли Пекина можно будет только после появления конкретных предложений.

"Эти слова будут не пустыми, когда будет конкретика, когда будет ответ на вопрос о том, как они будут координировать. Тогда это будет не абстрактное желание прекратить войну", — пояснил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия расширяет и модернизирует военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией, создавая условия для возможного размещения там нового армейского корпуса численностью до 15 тысяч военнослужащих. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки российских военных объектов, обнародованные финскими СМИ.