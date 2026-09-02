Cи начал опасную игру вокруг Украины: раскрыт сверхважный сигнал для Путина

Китай пытается усилить свое влияние на процессы вокруг войны России против Украины и все более активно заявляет о готовности способствовать ее политическому урегулированию. В то же время, Пекин пока не представил конкретного плана, который мог бы стать основой реальных переговоров. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, анализируя заявления китайского руководства на фоне саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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По словам эксперта, отсутствие деталей не означает, что новые сигналы из Пекина следует игнорировать. Китай стремится все активнее влиять на глобальную повестку дня и демонстрирует готовность участвовать в разрешении международных кризисов.

"Китай готов усиливать коммуникацию и координацию со всеми сторонами для политического урегулирования войны в Украине. Правда, никаких практических изменений, новых предложений или конкретного механизма переговоров Си не представил. Но я бы не собирался преуменьшать значение самого этого заявления", — подчеркнул Клочок.

По мнению политолога, речь идет о более масштабной игре, чем поиск формулы завершения войны в Украине. Пекин постепенно пытается закрепиться в качестве одного из главных центров мирового влияния и предложить свою модель международных отношений. Именно площадка ШОС дает Китаю возможность продвигать такой подход среди государств, имеющих разные интересы и отношения с Западом.

"Китай фактически сегодня хочет взять на себя эту функцию. Но подходы у Китая несколько иные. Он призывает страны ШОС к инклюзивности, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон и выступает за усиление многостороннего сотрудничества", — пояснил эксперт.

На этом фоне особенно показательна позиция России. Пока Пекин говорит о политическом урегулировании Москва не демонстрирует намерений отказываться от продолжения боевых действий. Это, по оценке Клочко, создает серьезное противоречие между дипломатической риторикой и реальной ситуацией.

"Пока в Бишкеке Путин с Лавровым рассказывают о том, что они готовы воевать дальше. А Дональд Туск очень обеспокоен тем, что эскалация будет расширяться, в частности, под угрозой может оказаться не только Украина", — отметил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время новой волны массированных атак России на Украину Владимир Путин вновь заявил, что Москва якобы двигается к завершению войны. Однако реальные действия Кремля свидетельствуют об обратном: российская армия продолжает удары и пытается усиливать военное давление.