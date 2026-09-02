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Cи начал опасную игру вокруг Украины: раскрыт сверхважный сигнал для Путина

Пекин все активнее говорит о политическом завершении войны, однако Москва демонстрирует готовность воевать дальше

2 сентября 2026, 08:30
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Клименко Елена

Китай пытается усилить свое влияние на процессы вокруг войны России против Украины и все более активно заявляет о готовности способствовать ее политическому урегулированию. В то же время, Пекин пока не представил конкретного плана, который мог бы стать основой реальных переговоров. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, анализируя заявления китайского руководства на фоне саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Cи начал опасную игру вокруг Украины: раскрыт сверхважный сигнал для Путина

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, отсутствие деталей не означает, что новые сигналы из Пекина следует игнорировать. Китай стремится все активнее влиять на глобальную повестку дня и демонстрирует готовность участвовать в разрешении международных кризисов.

"Китай готов усиливать коммуникацию и координацию со всеми сторонами для политического урегулирования войны в Украине. Правда, никаких практических изменений, новых предложений или конкретного механизма переговоров Си не представил. Но я бы не собирался преуменьшать значение самого этого заявления", — подчеркнул Клочок.

По мнению политолога, речь идет о более масштабной игре, чем поиск формулы завершения войны в Украине. Пекин постепенно пытается закрепиться в качестве одного из главных центров мирового влияния и предложить свою модель международных отношений. Именно площадка ШОС дает Китаю возможность продвигать такой подход среди государств, имеющих разные интересы и отношения с Западом.

"Китай фактически сегодня хочет взять на себя эту функцию. Но подходы у Китая несколько иные. Он призывает страны ШОС к инклюзивности, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон и выступает за усиление многостороннего сотрудничества", — пояснил эксперт.

На этом фоне особенно показательна позиция России. Пока Пекин говорит о политическом урегулировании Москва не демонстрирует намерений отказываться от продолжения боевых действий. Это, по оценке Клочко, создает серьезное противоречие между дипломатической риторикой и реальной ситуацией.

"Пока в Бишкеке Путин с Лавровым рассказывают о том, что они готовы воевать дальше. А Дональд Туск очень обеспокоен тем, что эскалация будет расширяться, в частности, под угрозой может оказаться не только Украина", — отметил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время новой волны массированных атак России на Украину Владимир Путин вновь заявил, что Москва якобы двигается к завершению войны. Однако реальные действия Кремля свидетельствуют об обратном: российская армия продолжает удары и пытается усиливать военное давление.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wd3JNlZRRPE&t=1s
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