Путін вирішив добити Україну абсолютно новою тактикою: озвучено тривожний прогноз для кожного

Росія може переглянути свою стратегію ведення війни та посилити масовані удари по великих українських містах, якщо не зможе досягти відчутних успіхів на полі бою. Таку оцінку ситуації озвучив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи можливий розвиток подій напередодні осінньо-зимового сезону.

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На його думку, Кремль дедалі менше покладається на швидке просування військ і все більше використовує тактику психологічного тиску через атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

"Росія вже визначила для себе міста, які стали основними цілями. Передусім це Київ, а також Суми, Харків, Запоріжжя і Херсон. Вони намагатимуться нищити інфраструктуру, житлові квартали й завдавати ударів по мирних жителях, щоб виснажити українське суспільство", – зазначив Бобиренко.

Політолог наголосив, що війна дедалі більше виходить за межі лінії фронту.

"Ми бачимо вже не лише боротьбу армій. Росія веде війну проти міст, застосовуючи терористичні методи, тоді як Україна завдає ударів по військових об'єктах противника", – підкреслив експерт.

Водночас Бобиренко вважає, що всередині самої Росії накопичуються серйозні економічні проблеми. За його словами, кризові явища охоплюють дедалі більше галузей економіки, ускладнюється ситуація в банківському секторі, а суспільство поступово втомлюється від затяжної війни.

Попри це, Володимир Путін, на думку експерта, поки не готовий відмовитися від продовження бойових дій. Кремль розраховує на зміну політичної ситуації серед західних союзників України та сподівається використати внутрішні труднощі Києва на свою користь.

"Якщо до середини вересня Росія не подасть жодних сигналів про готовність до переговорів, висока ймовірність, що бойові дії триватимуть і взимку. У такому разі реальний шанс на новий раунд переговорів може з'явитися лише навесні", – прогнозує Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що резонансна заява посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо малоймовірності вступу України до НАТО відкриває новий етап суспільної дискусії про майбутню систему безпеки держави. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.