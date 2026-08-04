Путин решил добить Украину совершенно новой тактикой: озвучен тревожный прогноз для каждого

Россия может пересмотреть свою стратегию ведения войны и усилить массированные удары по крупным украинским городам, если не сможет добиться ощутимых успехов на поле боя. Такую оценку ситуации озвучил политолог Виктор Бобиренко, комментируя возможное развитие событий в преддверии осенне-зимнего сезона.

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По его мнению, Кремль все меньше полагается на быстрое продвижение войск и все больше использует тактику психологического давления из-за атак на гражданское население и критическую инфраструктуру.

"Россия уже определила для себя города, которые стали основными целями. Прежде всего, это Киев, а также Сумы, Харьков, Запорожье и Херсон. Они будут пытаться уничтожать инфраструктуру, жилые кварталы и наносить удары по мирным жителям, чтобы истощить украинское общество", – отметил Бобиренко.

Политолог подчеркнул, что война все больше выходит за пределы линии фронта.

"Мы видим уже не только борьбу армий. Россия ведет войну против городов, применяя террористические методы, тогда как Украина наносит удары по военным объектам противника", — подчеркнул эксперт.

В то же время Бобиренко считает, что внутри самой России скапливаются серьезные экономические проблемы. По его словам, кризисные явления охватывают все большее количество отраслей экономики, усложняется ситуация в банковском секторе, а общество постепенно устает от затяжной войны.

Несмотря на это Владимир Путин, по мнению эксперта, пока не готов отказаться от продолжения боевых действий. Кремль рассчитывает изменить политическую ситуацию среди западных союзников Украины и надеется использовать внутренние трудности Киева в свою пользу.

"Если до середины сентября Россия не подаст никаких сигналов о готовности к переговорам, высока вероятность, что боевые действия будут продолжаться и зимой. В таком случае реальный шанс на новый раунд переговоров может появиться только весной", – прогнозирует Бобиренко.

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