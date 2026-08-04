Заява Залужного стала холодним душем для України: озвучено гучну заяву про подальші наслідки

Резонансна заява посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо малоймовірності вступу України до НАТО відкриває новий етап суспільної дискусії про майбутню систему безпеки держави. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

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На його переконання, вперше представник української влади такого рівня відкрито визнав, що перспективи членства в Альянсі наразі виглядають украй невизначеними.

"Це, мабуть, уперше політик такого масштабу прямо сказав, що Україна, найімовірніше, не стане членом НАТО найближчим часом. Думаю, ця заява стане початком серйозної політичної та експертної дискусії", – зазначив Фесенко.

Політолог наголосив, що слова Залужного не варто сприймати як відмову від євроатлантичного курсу. Йдеться, радше, про тверезу оцінку сучасних реалій та переосмислення ролі НАТО в умовах нової війни.

"Потрібно відмовлятися від ілюзій. У професійному середовищі це питання обговорюється давно, але настав момент, коли про нього відкрито заговорили на найвищому рівні", – підкреслив експерт.

Водночас Фесенко зауважив, що Альянс і надалі залишається ключовим фактором стримування Росії, насамперед завдяки ядерному потенціалу країн-членів. Проте сучасна війна, зокрема масове використання дронів і нових технологій, демонструє, що традиційні підходи НАТО потребують оновлення.

Як вже писали "Коментарі", попри заяви українського керівництва про намір завершити війну до початку зими, говорити про конкретні терміни наразі зарано. Росія не демонструє готовності змінювати свою стратегію, а саме протистояння дедалі більше перетворюється на війну ресурсів. Таку оцінку ситуації дав політолог Олексій Голобуцький.