Зеленський гучно провалив свій 40-денний план щодо миру: експерт ошелешив змінами у війні до зими

Попри заяви українського керівництва про намір завершити війну до початку зими, говорити про конкретні терміни наразі зарано. Росія не демонструє готовності змінювати свою стратегію, а саме протистояння дедалі більше перетворюється на війну ресурсів. Таку оцінку ситуації дав політолог Олексій Голобуцький.

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За його словами, так звана "40-денна операція", яка мала посилити тиск на Кремль і стимулювати переговорний процес, не є планом із чітко визначеними часовими рамками.

"Усі ці терміни досить умовні. Сорок днів можуть перетворитися і на шістдесят, і на вісімдесят. Такі процеси не можна жорстко прив'язувати до календаря", – зазначив Голобуцький.

Політолог звернув увагу, що останнім часом Україна значно активізувала використання далекобійних безпілотників для ударів по території Росії. Водночас така стратегія потребує значних фінансових і виробничих ресурсів.

"Ми запускаємо рекордну кількість дронів, і це дає результат. Але варто розуміти, що така кампанія обходиться більш ніж у мільярд доларів щомісяця", – підкреслив він.

На думку експерта, однією з головних переваг Росії залишається можливість застосовувати балістичні ракети, тоді як Україна поки не має достатнього потенціалу для симетричної відповіді.

Голобуцький вважає, що нинішній етап війни є передусім боротьбою економічних і військових можливостей, а не лише успіхів на полі бою.

"Це війна на виснаження, і майже неможливо передбачити, коли одна зі сторін втратить здатність продовжувати бойові дії. Історія знає чимало випадків, коли зовні сильна держава дуже швидко втрачала свої позиції", – пояснив він.

Водночас експерт скептично оцінює перспективи швидких домовленостей із Москвою. За його словами, Кремль і надалі розраховує на затяжне протистояння, а рішення про переговори ухвалюватиме лише тоді, коли ризики продовження війни перевищать можливі вигоди.

Політолог також закликав не покладати надмірних сподівань на швидке дипломатичне врегулювання. На його переконання, майбутнє війни визначатимуть не гучні політичні заяви, а співвідношення військових, економічних і внутрішньополітичних ресурсів України та Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна входить у період підвищених безпекових ризиків, коли Росія може посилити ракетно-дронові атаки та спробувати нав'язати власний сценарій розвитку війни. Водночас Київ прагне максимально використати дипломатичний тиск і санкції, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.