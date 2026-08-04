Зеленский громко провалил свой 40-дневный план по миру: эксперт ошарашил изменениями в войне до зимы

Несмотря на заявления украинского руководства о намерении завершить войну к началу зимы, говорить о конкретных сроках рано. Россия не демонстрирует готовности изменять свою стратегию, а именно противостояние все больше превращается в войну ресурсов. Такую оценку ситуации дал политолог Алексей Голобуцкий.

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По его словам, так называемая 40-дневная операция, которая должна была усилить давление на Кремль и стимулировать переговорный процесс, не является планом с четко определенными временными рамками.

"Все эти термины достаточно условны. Сорок дней могут превратиться и в шестьдесят, и в восемьдесят. Такие процессы нельзя жестко привязывать к календарю", – отметил Голобуцкий.

Политолог обратил внимание, что в последнее время Украина существенно активизировала использование дальнобойных беспилотников для ударов по территории России. В то же время, такая стратегия требует значительных финансовых и производственных ресурсов.

"Мы запускаем рекордное количество дронов, и это дает результат. Но следует понимать, что такая кампания обходится более чем в миллиард долларов ежемесячно", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, одним из главных преимуществ России остается возможность применять баллистические ракеты, в то время как у Украины пока нет достаточного потенциала для симметричного ответа.

Голобуцкий считает, что нынешний этап войны прежде всего борьбой экономических и военных возможностей, а не только успехов на поле боя.

"Это война на истощение и почти невозможно предсказать, когда одна из сторон потеряет способность продолжать боевые действия. История знает немало случаев, когда внешне сильное государство очень быстро теряло свои позиции", – объяснил он.

В то же время эксперт скептически оценивает перспективы скорых договоренностей с Москвой. По его словам, Кремль и дальше рассчитывает на затяжное противостояние, а решение о переговорах будет принимать только тогда, когда риски продолжения войны превысят возможные выгоды.

Политолог также призвал не возлагать чрезмерных надежд на скорейшее дипломатическое урегулирование. По его мнению, будущее войны будут определять не громкие политические заявления, а соотношение военных, экономических и внутриполитических ресурсов Украины и России.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина входит в период повышенных рисков безопасности, когда Россия может усилить ракетно-дроновые атаки и попытаться навязать собственный сценарий развития войны. В то же время, Киев стремится максимально использовать дипломатическое давление и санкции, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.