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Путін вимагає нового фронту: чим тепер Кремль прямо погрожує Лукашенку

Москва загрожує Мінську фінансовими наслідками, якщо Білорусь не дозволить активніше використовувати свою територію для атак

25 червня 2026, 07:38
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Кравцев Сергей

Росія посилює тиск на Білорусь, намагаючись добитися активнішої участі Мінська у війні проти України. За даними західних джерел, Кремль вимагає від Олександра Лукашенка розширити підтримку російської армії, проте білоруський лідер продовжує шукати способів уникнути прямого втягування країни до бойових дій.

Путін вимагає нового фронту: чим тепер Кремль прямо погрожує Лукашенку

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Згідно з інформацією, опублікованою західними ЗМІ з посиланням на російських та європейських чиновників, Москва наполягає на наданні російським військовим додаткових можливостей для використання білоруської території. Зокрема, йдеться про запуск ударних безпілотників по Україні з території Білорусі та створення додаткової загрози на північному напрямку.

За задумом Кремля, такий розвиток подій змусив Київ перекинути частину сил з основних ділянок фронту для посилення охорони українсько-білоруського кордону. Це дозволило б російському командуванню знизити тиск на свої підрозділи на сході та півдні України.

Джерела стверджують, що Москва використовує не лише політичні аргументи. Як інструмент тиску розглядається можливість скорочення фінансової підтримки Білорусі, яка залишається тісно пов'язаною з російською економікою.

При цьому Лукашенко продовжує демонструвати обережність. З початку повномасштабного вторгнення він неодноразово уникав кроків, які могли б призвести до прямої участі білоруської армії у бойових діях. Мінськ також утримується від агресивної риторики на адресу України, незважаючи на постійні спроби Кремля уявити Київ як загрозу для Білорусі.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що білоруський лідер намагається зберегти баланс між залежністю від Москви та залишками державного суверенітету. Однак посилення російського тиску свідчить про те, що Кремль шукає нові ресурси для продовження війни і готовий досягати своєї мети навіть від найближчих союзників.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2026/
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