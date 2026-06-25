Путин требует нового фронта: чем теперь Кремль прямо угрожает Лукашенко

Россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь добиться более активного участия Минска в войне против Украины. По данным западных источников, Кремль требует от Александра Лукашенко расширить поддержку российской армии, однако белорусский лидер продолжает искать способы избежать прямого втягивания страны в боевые действия.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Согласно информации, опубликованной западными СМИ со ссылкой на российских и европейских чиновников, Москва настаивает на предоставлении российским военным дополнительных возможностей для использования белорусской территории. В частности, речь идет о запуске ударных беспилотников по Украине с территории Беларуси и создании дополнительной угрозы на северном направлении.

По замыслу Кремля, такое развитие событий вынудило бы Киев перебросить часть сил с основных участков фронта для усиления охраны украинско-белорусской границы. Это позволило бы российскому командованию снизить давление на свои подразделения на востоке и юге Украины.

Источники утверждают, что Москва использует не только политические аргументы. В качестве инструмента давления рассматривается возможность сокращения финансовой поддержки Беларуси, которая остается тесно связанной с российской экономикой.

При этом Лукашенко продолжает демонстрировать осторожность. С начала полномасштабного вторжения он неоднократно избегал шагов, которые могли бы привести к прямому участию белорусской армии в боевых действиях. Минск также воздерживается от агрессивной риторики в адрес Украины, несмотря на постоянные попытки Кремля представить Киев как угрозу для Беларуси.

Эксперты Института изучения войны считают, что белорусский лидер пытается сохранить баланс между зависимостью от Москвы и остатками государственного суверенитета. Однако усиление российского давления свидетельствует о том, что Кремль ищет новые ресурсы для продолжения войны и готов добиваться своих целей даже от ближайших союзников.

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