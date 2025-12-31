Путін використає "атаку" по Валдаї: озвучено прогноз капітуляції України

Кремль поки не надав жодних доказів заяв про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна у Валдаї в ніч на 29 грудня. Російські чиновники стверджують, що в цьому немає "необхідності", повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що влада РФ намагається врівноважити суперечливі повідомлення про події 28–29 грудня. Згідно з ISW, відсутні будь-які відео чи фотодокази, які зазвичай з’являються після серйозних ударів по території Росії та могли б підтвердити загрозу для путінської резиденції в Новгородській області.

У звіті наголошується, що Кремль використовує історію про "удар" як інструмент політичного тиску, намагаючись відновити старі вимоги до України та Заходу, які висувалися ще у 2021–2022 роках і передбачали фактичну капітуляцію Києва.

Після інциденту речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "посилить" переговорну позицію, відмовившись уточнити деталі. Він підкреслив, що Москва продовжить діалог передусім зі США.

Аналітики ISW також відзначають, що окремі депутати Держдуми підхопили цю риторику. Один із них запропонував представити Україні "мирний план", узгоджений із США та Росією, а інший висловив думку, що Росія може вести переговори лише про "капітуляцію України".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив старі вимоги Кремля: нейтралітет України, демілітаризацію, "денацифікацію" та визнання окупованих територій частиною Росії. Він зазначив, що ультиматуми 2021 року можуть слугувати "відправною точкою" для переговорів.

Американські експерти підкреслюють, що ці вимоги суперечать чинній 20-пунктній мирній концепції, яку обговорюють США, Україна та європейські партнери.

Аналітики припускають, що історія з "ударом" по Валдаю може стати приводом для відмови від нових мирних ініціатив. Повернення Кремля до ультиматумів 2021 року, які передбачали ослаблення НАТО та зміну системи європейської безпеки, свідчить, що стратегічні цілі РФ виходять далеко за межі України. Будь-яка угода, що не включатиме поступок Заходу, не задовольнить путінський режим.

Як вже писали "Коментарі", низка моніторингових джерел припускає, що можливий напад може відбутися у проміжку між 31 грудня та 2 січня.