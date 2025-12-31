Путин использует "атаку" по Валдаю: озвучен прогноз капитуляции Украины

Кремль пока не предоставил никаких доказательств заявлений о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдае в ночь на 29 декабря. Российские чиновники утверждают, что в этом нет "необходимости", сообщает Институт изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что власти РФ пытаются уравновесить противоречивые сообщения о событиях 28-29 декабря. Согласно ISW, отсутствуют какие-либо видеодоказательства, которые обычно появляются после серьезных ударов по территории России и могли бы подтвердить угрозу для путинской резиденции в Новгородской области.

В отчете отмечается, что Кремль использует историю об "ударе" как инструменте политического давления, пытаясь восстановить старые требования к Украине и Западу, которые выдвигались еще в 2021-2022 годах и предусматривали фактическую капитуляцию Киева.

После инцидента спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "усилит" переговорную позицию, отказавшись уточнить детали. Он подчеркнул, что Москва продолжит диалог, прежде всего, с США.

Аналитики ISW также отмечают, что некоторые депутаты Госдумы подхватили эту риторику. Один из них предложил представить Украине "мирный план", согласованный с США и Россией, а другой выразил мнение, что Россия может вести переговоры только о "капитуляции Украины".

Глава МИД РФ Сергей Лавров повторил старые требования Кремля: нейтралитет Украины, демилитаризацию, "денацификацию" и признание оккупированных территорий частью России. Он отметил, что ультиматумы 2021 могут служить "отправной точкой" для переговоров.

Американские эксперты подчеркивают, что эти требования противоречат действующей 20-пунктной мирной концепции, обсуждаемой США, Украиной и европейскими партнерами.

Аналитики предполагают, что история с "ударом" по Валдаю может стать поводом для отказа в новых мирных инициативах. Возвращение Кремля в ультиматумы 2021 года, предполагавшие ослабление НАТО и изменение системы европейской безопасности, свидетельствует, что стратегические цели РФ выходят далеко за пределы Украины. Любое соглашение, не включающее уступок Западу, не удовлетворит путинский режим.

Как уже писали "Комментарии", ряд мониторинговых источников предполагает, что возможное нападение может произойти в промежутке между 31 декабря и 2 января.