logo_ukra

BTC/USD

77330

ETH/USD

2116.11

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вигадав підступний план з переговорами: названо велику загрозу для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вигадав підступний план з переговорами: названо велику загрозу для України

Росія, ймовірно, прагне переформатувати міжнародні переговори щодо війни в Україні, долучивши до процесу європейські країни

25 травня 2026, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія може бути зацікавлена у зміні формату міжнародних переговорів щодо війни проти України, намагаючись активніше залучити до процесу європейські країни. На думку низки європейських політиків, такий крок може бути частиною стратегії Кремля, спрямованої на затягування часу та послаблення міжнародного тиску.

Путін вигадав підступний план з переговорами: названо велику загрозу для України

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR заявив, що Володимир Путін, ймовірно, має власний політичний план щодо подальших переговорів. За його словами, Москва може прагнути переформатувати переговорний процес таким чином, щоб Європейський Союз отримав роль одного з основних посередників.

Тсахкна вважає, що подібний сценарій відповідає інтересам Кремля, адже дає Росії можливість виграти додатковий час та знизити інтенсивність санкційного тиску. Він нагадав, що попередні дипломатичні процеси часто перетворювалися на тривалі дискусії без конкретних результатів, що дозволяло Москві маневрувати та адаптовуватися до нових умов.

За словами естонського міністра, зараз Росія активізує спроби втягнути ЄС у переговорний формат саме як нейтрального посередника. Водночас у Європі побоюються, що така роль може послабити єдність санкційної політики щодо Росії. Особливу увагу Тсахкна звернув на нові обмеження, які готуються в межах Євросоюзу, зокрема у сфері морських послуг та логістики. На його думку, саме ці напрямки є чутливими для російської економіки.

Міністр також наголосив, що Європейський Союз не прагне займати нейтральну позицію між Україною та Росією. За його словами, головним завданням для ЄС залишається підтримка України, зміцнення європейської безпеки та посилення політичного й економічного тиску на Кремль.

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці 25 травня лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська прибула до Києва спеціальним поїздом. Цей візит став її першою поїздкою до України та відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського. Про приїзд вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини