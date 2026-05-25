Путін вигадав підступний план з переговорами: названо велику загрозу для України

Росія може бути зацікавлена у зміні формату міжнародних переговорів щодо війни проти України, намагаючись активніше залучити до процесу європейські країни. На думку низки європейських політиків, такий крок може бути частиною стратегії Кремля, спрямованої на затягування часу та послаблення міжнародного тиску.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR заявив, що Володимир Путін, ймовірно, має власний політичний план щодо подальших переговорів. За його словами, Москва може прагнути переформатувати переговорний процес таким чином, щоб Європейський Союз отримав роль одного з основних посередників.

Тсахкна вважає, що подібний сценарій відповідає інтересам Кремля, адже дає Росії можливість виграти додатковий час та знизити інтенсивність санкційного тиску. Він нагадав, що попередні дипломатичні процеси часто перетворювалися на тривалі дискусії без конкретних результатів, що дозволяло Москві маневрувати та адаптовуватися до нових умов.

За словами естонського міністра, зараз Росія активізує спроби втягнути ЄС у переговорний формат саме як нейтрального посередника. Водночас у Європі побоюються, що така роль може послабити єдність санкційної політики щодо Росії. Особливу увагу Тсахкна звернув на нові обмеження, які готуються в межах Євросоюзу, зокрема у сфері морських послуг та логістики. На його думку, саме ці напрямки є чутливими для російської економіки.

Міністр також наголосив, що Європейський Союз не прагне займати нейтральну позицію між Україною та Росією. За його словами, головним завданням для ЄС залишається підтримка України, зміцнення європейської безпеки та посилення політичного й економічного тиску на Кремль.

