Тихановська несподівано прибула до Києва та зробила жорстку заяву про Лукашенка

Вранці 25 травня лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська прибула до Києва спеціальним поїздом. Цей візит став її першою поїздкою до України та відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського. Про приїзд вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Разом із Тихановською до української столиці прибула делегація Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі. До її складу увійшли низка представників опозиційної команди, зокрема радники Франак Вячорка, Денис Кучинський і Анатолій Лебедько, заступник керівниці ОПК Павло Латушко, керівник апарату Валерій Мацкевич та представниця з соціальних питань Ольга Зазулинська. На київському вокзалі гостей зустрів посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.

Під час перебування в Києві заплановано низку зустрічей із представниками української влади. Окремо Тихановська візьме участь у Міжнародному саміті міст і регіонів, що проходить у межах Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. Основна мета заходу — посилення міжнародної координації у питаннях відновлення українських територій.

Запрошення відвідати Україну було передано ще наприкінці січня під час зустрічі Зеленського та Тихановської у Вільнюсі. Згодом українська сторона підтвердила готовність до подальшого діалогу з білоруськими демократичними силами та розвитку співпраці.

Візит відбувся на тлі чергової масштабної російської атаки по Києву та інших містах України, яка сталася в ніч на 24 травня. Тихановська різко засудила ці обстріли та наголосила, що відповідальність за війну несуть як керівництво Росії, так і режим Олександра Лукашенка, який, за її словами, сприяє агресії.

