Тихановская неожиданно прибыла в Киев и сделала жесткое заявление о Лукашенко

Утром 25 мая лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская прибыла в Киев специальным поездом. Этот визит стал ее первой поездкой в Украину и проходит по приглашению президента Владимира Зеленского. О приезде она сообщила на своей странице в социальной сети X.

Фото: из открытых источников

Вместе с Тихановской в украинскую столицу прибыла делегация Объединенного переходного кабинета Беларуси. В ее состав вошли ряд представителей оппозиционной команды, в том числе советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько, заместитель руководителя ОПК Павел Латушко, руководитель аппарата Валерий Мацкевич и представительница социальных вопросов Ольга Зазулинская. На киевском вокзале гостей встретил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор.

Во время пребывания в Киеве запланирован ряд встреч с представителями украинской власти. Отдельно Тихановская примет участие в Международном саммите городов и регионов, который проходит в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Основная цель мероприятия – усиление международной координации в вопросах восстановления украинских территорий.

Приглашение посетить Украину было передано еще в конце января во время встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе. Впоследствии украинская сторона подтвердила готовность к дальнейшему диалогу с белорусскими демократическими силами и развитию сотрудничества.

Визит состоялся на фоне очередной масштабной российской атаки по Киеву и другим городам Украины, которая прошла в ночь на 24 мая. Тихановская резко осудила эти обстрелы и подчеркнула, что ответственность за войну несут как руководство России, так и режим Александра Лукашенко, по ее словам, способствующий агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал, что Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией и не планирует ее открывать без четких гарантий со стороны Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.