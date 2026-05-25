Путин придумал коварный план с переговорами: названа большая угроза для Украины

Россия может быть заинтересована в изменении формата международных переговоров по войне против Украины, пытаясь активнее вовлечь в процесс европейские страны. По мнению ряда европейских политиков, такой шаг может являться частью стратегии Кремля, направленной на затягивание времени и ослабление международного давления.

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в эфире программы Ukraina stuudio на ERR заявил, что Владимир Путин, вероятно, имеет собственный политический план по дальнейшим переговорам. По его словам, Москва может стремиться к переформатированию переговорного процесса таким образом, чтобы Европейский Союз получил роль одного из основных посредников.

Тсахкна считает, что подобный сценарий отвечает интересам Кремля, поскольку дает России возможность выиграть дополнительное время и снизить интенсивность санкционного давления. Он напомнил, что предыдущие дипломатические процессы часто превращались в длительные дискуссии без конкретных результатов, что позволяло Москве маневрировать и адаптироваться к новым условиям.

По словам эстонского министра, сейчас Россия активизирует попытки втянуть ЕС в переговорный формат как нейтральный посредник. В то же время, в Европе опасаются, что такая роль может ослабить единство санкционной политики в отношении России. Особое внимание Тсахкна обратил на новые ограничения, которые готовятся в рамках Евросоюза, в частности, в сфере морских услуг и логистики. По его мнению, именно эти направления чувствительны для российской экономики.

Министр также подчеркнул, что Европейский Союз не стремится занимать нейтральную позицию между Украиной и Россией. По его словам, главной задачей для ЕС остается поддержка Украины, укрепление европейской безопасности и усиление политического и экономического давления на Кремль.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром 25 мая лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская прибыла в Киев специальным поездом. Этот визит стал ее первой поездкой в Украину и проходит по приглашению президента Владимира Зеленского. О приезде она сообщила на своей странице в социальной сети X.