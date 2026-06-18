Путін відповість Україні за масовані атаки по Москві: озвучено три приголомшливі сценарії

У ніч на 18 червня Сили оборони України завдали потужного удару ракетами та дронами по Москві. У Кремлі вже встигли назвати цю атаку чи не найбільш масованою з початку російського повномасштабного вторгнення РФ, а пропагандисти вже встигли озвучити вимогу кремлівському диктатору Володимиру Путіну розглянути питання щодо реакції на такі дії Києва. Якою ж буде відповідь окупантів на те, що війна стає повноцінною частиною життя пересічних росіян? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати можливі сценарії у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією ChatGPT, ймовірна відповідь Росії на атаку по Москві, як правило, формується у кількох площинах — військовій, інформаційній та політичній. Якщо орієнтуватися на попередні дії Кремля після подібних інцидентів, реакція, найімовірніше, буде жорсткою та публічно демонстративною.

У військовому вимірі Росія може посилити ракетні та дронові удари по території України. Основними цілями зазвичай стають об’єкти енергетики, військової логістики та оборонної промисловості.

В інформаційній площині очікується активне просування версії про "терористичні дії України" та заяви про нібито причетність західних країн. Російська пропаганда, ймовірно, акцентуватиме на необхідності "посилення безпеки" та виправданні подальшої ескалації. Також можливе посилення політичної риторики — заяви про "червоні лінії", звинувачення НАТО та спроби мобілізувати внутрішню аудиторію через образ зовнішньої загрози.

Модель ШІ Copilot стверджує, що Росія, ймовірно, відповість на атаку по Москві традиційним набором дій: посиленням ракетних ударів по українських містах, активізацією пропаганди та спробами мобілізувати суспільство через образ "зовнішнього ворога". Кремль може використати інцидент для виправдання нових хвиль мобілізації та посилення репресій усередині країни.

Водночас російська влада прагнутиме показати, що контроль над столицею зберігається, навіть якщо атака продемонструвала вразливість системи ППО. На міжнародному рівні Москва спробує представити удар як "терористичний акт", щоб знизити підтримку України серед нейтральних держав.

Разом з цим, на думку моделі ШІ Gemini, реакція РФ буде передбачуваною істерикою: Кремль знову вдасться до звичного терору, запустивши чергову хвилю ракет і дронів по українських містах та енергетиці, щоб продемонструвати "відплату" власному населенню.

Оскільки захистити небо над столицею вони не здатні, Росія спробує перебити цей медійний і військовий провал гучною пропагандою про "червоні лінії" та залякуванням Заходу, проте стратегічно це нічого не змінить — гра в одні ворота закінчилася, і Москва тепер остаточно стала повноцінною зоною бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр війни США Піт Гегсет заявив, що ініціатива PURL (Priority Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю європейськими союзниками американського озброєння для потреб України, демонструє позитивні результати для української оборони.