Путин ответит Украине за массированные атаки по Москве: озвучены три потрясающих сценария

В ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар ракетами и дронами по Москве. В Кремле уже успели назвать эту атаку едва ли не самой массированной с начала российского полномасштабного вторжения РФ, а пропагандисты уже успели озвучить требование кремлевскому диктатору Владимиру Путину рассмотреть вопрос о реакции на такие действия Киева. Каким же будет ответ окупантов на то, что война становится полноценной частью жизни рядовых россиян? Издание "Комментарии" решило выяснить возможные сценарии у трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По версии ChatGPT , вероятный ответ России на атаку по Москве, как правило, формируется в нескольких плоскостях – военной, информационной и политической. Если ориентироваться на предыдущие действия Кремля после подобных инцидентов, реакция, скорее всего, будет жесткой и публично демонстративной.

В военном измерении Россия может усилить ракетные и дроновые удары по территории Украины. Основными целями обычно становятся объекты энергетики, военной логистики и оборонной промышленности.

В информационной плоскости ожидается активное продвижение версии о "террористических действиях Украины" и заявления о якобы причастности западных стран. Российская пропаганда, вероятно, будет акцентировать внимание на необходимости "ужесточения безопасности" и оправдании дальнейшей эскалации. Также возможно усиление политической риторики – заявления о "красных линиях", обвинениях НАТО и попытках мобилизовать внутреннюю аудиторию через образ внешней угрозы.

Модель ШИ Copilot утверждает, что Россия, по всей вероятности, ответит на атаку по Москве традиционным набором действий: усилением ракетных ударов по украинским городам, активизацией пропаганды и попытками мобилизовать общество через образ "внешнего врага". Кремль может использовать инцидент для оправдания новых волн мобилизации и усиления репрессий внутри страны.

В то же время, российские власти будут стремиться показать, что контроль над столицей сохраняется, даже если атака продемонстрировала уязвимость системы ПВО. На международном уровне Москва попытается представить удар как террористический акт, чтобы снизить поддержку Украины среди нейтральных государств.

Вместе с этим, по мнению модели ШИ Gemini , реакция РФ будет предполагаемой истерикой: Кремль снова прибегнет к привычному террору, запустив очередную волну ракет и дронов по украинским городам и энергетике, чтобы продемонстрировать "возмездие" собственному населению.

Поскольку защитить небо над столицей они не способны, Россия попытается перебить этот медийный и военный провал громкой пропагандой о красных линиях и запугиванием Запада, однако стратегически это ничего не изменит — игра в одни ворота закончилась, и Москва теперь окончательно стала полноценной зоной боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр войны США Пит Гегсет заявил, что инициатива PURL (Priority Ukraine Requirements List), предусматривающая закупку европейскими союзниками американского вооружения для нужд Украины, демонстрирует положительные результаты для украинской обороны.