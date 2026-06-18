Москва не може оговтатися від атаки дронів: у трьох аеропортах РФ катастрофічний хаос

У ніч на 18 червня Москва та кілька регіонів Російської Федерації зазнали чергової атаки безпілотників. На тлі повітряної загрози російське федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) повідомило про перебої в роботі цивільної авіації та запровадження обмежень у низці аеропортів.

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Найбільші зміни торкнулися московського авіавузла. Аеропорт Домодєдово тимчасово зупинив прийом і відправлення рейсів. Водночас у Внуково та Шереметьєво запровадили тимчасові обмеження на виконання польотів, що вплинуло на розклад авіарейсів і створило затримки для пасажирів.

Обмеження торкнулися і регіональної авіації: аеропорти Казані та Бугульми також тимчасово припинили приймати літаки, посилаючись на міркування безпеки через загрозу атак дронів.

У російській столиці заявили, що засоби протиповітряної оборони нібито перехопили 15 безпілотників, які прямували в бік Москви. Влада традиційно не уточнює, чи були пошкодження інфраструктури або наслідки падіння уламків на землі.

Водночас подібні інциденти дедалі частіше впливають не лише на роботу ППО, а й на транспортну систему всередині Росії, зокрема на цивільні авіаперевезення у глибокому тилу.

Раніше, 17 червня, у Москві також повідомляли про атаку дронів. Тоді російська влада заявляла про знищення десяти безпілотників, які нібито прямували до столиці. Мер Москви Сергій Собянін зазначав, що на місцях падіння уламків працювали екстрені служби, однак деталі про можливі наслідки не розкривалися.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна демонструє "досить ефективні результати" у протистоянні російській агресії, попри суттєву перевагу РФ у військових ресурсах.