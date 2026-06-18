В ночь на 18 июня Москва и несколько регионов Российской Федерации подверглись очередной атаке беспилотников. На фоне воздушной угрозы российское федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о перебоях в работе гражданской авиации и ограничениях в ряде аэропортов.

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Наибольшие изменения коснулись московского авиаузла. Аэропорт Домодедово временно остановил прием и отправку рейсов. В то же время во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выполнение полетов, что повлияло на расписание авиарейсов и создало задержки для пассажиров.

Ограничения затронули и региональную авиацию: аэропорты Казани и Бугульмы также временно прекратили принимать самолеты, ссылаясь на соображения безопасности из-за угроз атак дронов.

В российской столице заявили, что средства противовоздушной обороны якобы перехватили 15 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Власти традиционно не уточняют, были ли повреждения инфраструктуры или последствия падения обломков на земле.

В то же время, подобные инциденты все чаще влияют не только на работу ПВО, но и на транспортную систему внутри России, в частности на гражданские авиаперевозки в глубоком тылу.

Ранее, 17 июня, в Москве также сообщали об атаке дронов. Тогда российские власти заявляли об уничтожении десяти беспилотников, которые якобы направлялись в столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на местах падения обломков работали экстренные службы, однако детали о возможных последствиях не раскрывались.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина демонстрирует "достаточно эффективные результаты" в противостоянии российской агрессии, несмотря на существенное преимущество РФ в военных ресурсах.