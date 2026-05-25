Путін відкриває «літній фронт» проти Києва: чому удари стали настільки жорстокими саме зараз

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки Росії 24 травня зросла до 87 осіб, серед них троє неповнолітніх. Про це повідомили у ДСНС. Про що говорить такий оскаженілий удар РФ по Києву? Чому він прийшовся саме зараз? Враховуючи удар росіян по Бортницькій станції аерації чи можна сказати, що ворог розпочинає терор мирного населення з намаганням залишити людей без води, про що попереджали раніше? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

План ворога зрозумілий, тепер важливо знати, який план у нас

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник відразу зауважив, що він зі впертістю, яка заслуговує більшого або кращого застосування, буквально три місяці назад попереджав, що по Бортницькій станції аерації влітку будуть наноситися удари, тому що основна задача росіян – це терор населення.

"Зараз це сталося, тому для мене нічого нового не відбулося. Я про це казав ще три місяці тому. Щодо великої кількості ракет, які прилетіли в Київ, то, по-перше, по Лук'янівській, я думаю, не просто так прилетіло, адже там було багато ракет. Була задача – направити велику кількість ракет, пробити бетон, що далі мало би призвести до вибуху всередині. Тому що ми знаємо, що під Лук'янівкою знаходяться певні стратегічні об'єкти", – зазначив експерт.

Микола Мельник продовжує, з одного боку, це був терор населення, і він буде продовжуватися, більше того, він буде зростати пропорційно того, наскільки безпорадні будуть росіяни на лінії бойового зіткнення, настільки, відповідно, буде збільшуватися терор населення.

"Росіянам потрібне перемир'я абсолютно не менше, а ніж українцям. Тому вони будуть намагатися зробити все, щоб українське населення почало тиснути на свою владу з умовою швидкого миру. Я думаю, їх розрахунок не виправдається. Українці стійко перенесли цю зиму, стійко перенесуть і літо, але хотілося б почути від влади, який план Б. Тобто, окей, ми знаємо, що росіяни продовжують атаку на Бортницьку станцію аерації, ми знаємо, що вони продовжують атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, для того, щоб кияни влітку не мали ані нормальної води, ані нормальної їжі. Який план Б? Що ми збираємось робити? План ворога зрозумілий", – резюмував співрозмовник порталу "Коментарі".

Особливе занепокоєння викликають удари по Бортницькій станції аерації

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, після ночі та ранку 24 травня у Києві справді було багато прильотів, багато руйнувань.

"Все це особисто для мене не стало несподіванкою. Ще з початку бойових дій на Близькому Сході говорив про те, що нестача ракет-перехоплювачів через дуже активне їх використання США та арабськими державами для відбиття іранських ракет і дронів дуже скоро позначиться і на нас. На жаль, оптимістичних прогнозів на найближчі місяці у цьому плані я не маю. Навпаки, з настанням спеки ці удари лише посиляться. Росіяни накопичують ракети", – зазначив експерт.

Максим Ялі наголошує, особливе занепокоєння викликають удари по Бортницькій станції аерації, на якій очищаються всі стічні води Києва. Це вже шантаж екологічної катастрофи.

"Росіянам все одно, що Дніпро впадає у Чорне море. Трамп зайнятий Іраном, Рубіо визнав цього тижня, що переговори між Україною та Росією за посередництва США фактично заморожені. Поки що не бачу якихось передумов, щоб ситуація змінилася у короткостроковій перспективі. Наприкінці серпня Трамп остаточно переключиться на вибори до Конгресу. Але без тиску на путіна, та ще й на тлі високих цін на нафту, Кремль уже точно не піде на поступки щодо умова мирної угоди. Зеленський, очевидно, також. Отже, чекаємо або "чорного лебедя", або на зміни розкладів вже після виборів до Конгресу. У що, якщо чесно, важко віриться, принаймні поки що", – підсумував політолог.

