Путин открывает «летний фронт» против Киева: почему удары стали столь жестокими именно сейчас

Число пострадавших в Киеве после массированной атаки России 24 мая возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГСЧС. О чем говорит такой взбешенный удар РФ по Киеву? Почему он пришелся сейчас? Учитывая удар россиян по Бортницкой станции аэрации, можно ли сказать, что враг начинает террор мирного населения с попыткой оставить людей без воды, о чем предупреждали раньше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

План врага ясен, теперь важно знать, какой план у нас

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник сразу заметил, что он с упрямством, заслуживающим большего или лучшего применения, буквально три месяца назад предупреждал, что по Бортницкой станции аэрации летом будут наноситься удары, потому что основная задача россиян – это террор населения.

"Сейчас это произошло, потому для меня ничего нового не произошло. Я об этом говорил еще три месяца тому назад. Что касается большого количества прилетевших в Киев ракет, то, во-первых, по Лукьяновской, я думаю, не просто так прилетело, ведь там было много ракет. Была задача – направить большое количество ракет, пробить бетон, что далее должно привести было к взрыву внутри. Потому что мы знаем, что под Лукьяновкой находятся определенные стратегические объекты", – отметил эксперт.

Николай Мельник продолжает, с одной стороны, это был террор населения, и он будет продолжаться, более того, он будет расти пропорционально тому, насколько беспомощны будут русские на линии боевого столкновения, настолько соответственно будет увеличиваться террор населения.

"Россиянам нужно перемирие абсолютно не меньше, чем украинцам. Поэтому они постараются сделать все, чтобы украинское население начало давить на свою власть с условием быстрого мира. Я думаю, их расчет не оправдается. Украинцы стойко перенесли эту зиму, устойчиво перенесут и лето, но хотелось бы услышать от власти, какой план Б. То есть, окей, мы знаем, что россияне продолжают атаку на Бортническую станцию аэрации, мы знаем, что они продолжают атаки на объекты энергетической инфраструктуры, для того нормальной пищи. Каков план Б? Что мы собираемся делать? План врага ясен", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Особую обеспокоенность вызывают удары по Бортницкой станции аэрации.

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, после ночи и утра 24 мая в Киеве в самом деле было много прилетов, много разрушений.

"Все это лично для меня не стало неожиданностью. Ещё с начала боевых действий на Ближнем Востоке говорил о том, что нехватка ракет-перехватчиков из-за очень активного их использования США и арабскими государствами для отражения иранских ракет и дронов очень скоро скажется и на нас. Увы, оптимистичных прогнозов на ближайшие месяцы в этом плане у меня нет. Наоборот, с наступлением жары эти удары только усилятся. Россияне копят ракеты", – отметил эксперт.

Максим Яли подчеркивает, особую обеспокоенность вызывают удары по Бортницкой станции аэрации, на которой очищаются все сточные воды Киева. Это уже шантаж экологической катастрофой.

"Россиянам все равно, что Днепр впадает в Чёрное море. Трамп занят Ираном, Рубио признал на этой неделе, что переговоры между Украиной и рф при посредничестве США фактически заморожены. Пока не вижу каких-либо предпосылок, чтобы ситуация изменилась в краткосрочной перспективе. В конце августа Трамп окончательно переключится на выборы в Конгресс. Но без давления на путина, да еще на фоне высоких цен на нефть, Кремль уже точно не пойдёт на уступки по условиям мирного соглашения. Зеленский, очевидно, тоже. Так что ждём либо "чёрного лебедя", либо изменения раскладов уже после выборов в Конгресс. Во что, если честно, верится с трудом, по крайней мере пока", – подытожил политолог.

