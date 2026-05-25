Україна знайшла зброю проти ракет Путіна: що збиває цілі без жодного пострілу

На тлі дефіциту дорогих західних ракет для систем ППО України дедалі активніше робить ставку на радіоелектронну боротьбу нового покоління. Українська система Lima, розроблена оборонним стартапом Cascade Systems, змінила підхід до захисту неба від російських атак, пише Politico.

Ракетний удар.

Головна відмінність Lima від традиційної протиповітряної оборони полягає в тому, що вона не знищує мету фізично. Натомість система придушує та підміняє сигнали супутникової навігації, змушуючи російські ракети та безпілотники збиватися з курсу.

Розробник системи з позивним “Алхіміком”, який також командує підрозділом РЕБ “Нічна варта” у Силах територіальної оборони України, розповів, що Lima здатна створювати потужні зони перешкод і навіть передавати неправдиві координати.

За його словами, деякі російські ракети під час атак "думали", що перебувають десь над Перу. Внаслідок цього озброєння відхилялося від маршруту і падало в полях замість ударів по українських об'єктах.

Навіть якщо російська ракета продовжує політ завдяки інерційній навігації, її точність різко знижується. В умовах роботи Lima відхилення стає критичним – ракети втрачають здатність точно вражати цілі.

Ще однією перевагою системи стала її вартість. Виробництво однієї установки коштує приблизно 58 тисяч євро, тоді як ціна однієї ракети Patriot PAC-3 можна порівняти з вартістю захисту цілого великого міста комплексами Lima.

Компанія Cascade вже передала українським військовим понад 400 систем. За даними розробників, за останні півтора роки Lima змогла придушити сигнали понад 20 тисяч дронів Shahed, а також зірвати удари десятків крилатих і балістичних ракет.

Українські військові визнають, що навіть перенаправлені ракети все одно падають і можуть завдавати шкоди. Однак ймовірність того, що балістична ракета потрапить точно в ціль за активної Lima, “вкрай мала”.

