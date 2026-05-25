Украина нашла оружие против ракет Путина: что сбивает цели без единого выстрела

На фоне дефицита дорогостоящих западных ракет для систем ПВО Украины все активнее делает ставку на радиоэлектронную борьбу нового поколения. Украинская система Lima, разработанная оборонным стартапом Cascade Systems, уже изменила подход к защите неба от российских атак, пишет Politico.

Ракетный удар.

Главное отличие Lima от традиционной противовоздушной обороны заключается в том, что она не уничтожает цель физически. Вместо этого система подавляет и подменяет сигналы спутниковой навигации, заставляя российские ракеты и беспилотники сбиваться с курса.

Разработчик системы с позывным “Алхимик”, который также командует подразделением РЭБ “Ночная стража” в Силах территориальной обороны Украины, рассказал, что Lima способна создавать мощные зоны помех и даже передавать ложные координаты.

По его словам, некоторые российские ракеты во время атак “думали”, что находятся где-то над Перу. В результате вооружение отклонялось от маршрута и падало в полях вместо ударов по украинским объектам.

Даже если российская ракета продолжает полет благодаря инерциальной навигации, ее точность резко снижается. В условиях работы Lima отклонение становится критическим – ракеты теряют способность точно поражать цели.

Еще одним преимуществом системы стала ее стоимость. Производство одной установки обходится примерно в 58 тысяч евро, тогда как цена одной ракеты Patriot PAC-3 сопоставима со стоимостью защиты целого крупного города комплексами Lima.

Компания Cascade уже передала украинским военным более 400 систем. По данным разработчиков, за последние полтора года Lima смогла подавить сигналы свыше 20 тысяч дронов Shahed, а также сорвать удары десятков крылатых и баллистических ракет.

Украинские военные признают, что даже перенаправленные ракеты все равно падают и могут причинять ущерб. Однако вероятность того, что баллистическая ракета попадет точно в цель при активной Lima, “крайне мала”.

