Путін відкрив несподіване "вікно можливостей" в Україні: на Заході приголомшили деталям

Російська армія, посилюючи ракетні обстріли на території України, користується глобальним дефіцитом зенітних ракет-перехоплювачів, що став критичною проблемою для міжнародної системи протиповітряної оборони. Про це пише британське видання The Guardian.

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Попри зусилля США щодо нарощування виробництва ракет-перехоплювачів, дефіцит залишатиметься відчутним протягом кількох наступних років. Аналітики прогнозують, що гостра нестача збережеться щонайменше 2–3 роки. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були розпочаті заходи для збільшення обсягів виробництва, але процес виготовлення та розгортання нових систем потребує тривалого часу та ресурсів.

Видання зазначає, що наслідки дефіциту найбільш відчутні для України та держав Перської затоки, однак вони мають і довгостроковий глобальний вплив. На практиці це вже вплинуло на тактику Росії у війні проти України, особливо на фоні суперечок щодо постачання систем Patriot, які у певні періоди були або обмежені, або недостатньо ефективні через політичні розбіжності між Києвом і адміністрацією США попередніх років.

Проблема дефіциту стала ще більш актуальною на тлі загроз РФ розпочати нові масовані удари по території України, зокрема по урядових будівлях та ключових об’єктах цивільної інфраструктури. Дефіцит перехоплювачів також ускладнює планування боєготовності НАТО, адже союзники змушені враховувати потенційні загрози з боку Росії у Європі.

Аналітики відзначають, що ситуація склалася через суму кількох факторів: скорочення оборонних витрат у минулому, помилкові припущення щодо потреб у ракетах у довгостроковій перспективі, а також нездатність передбачити, що в разі ескалації конфліктів у регіоні Перської затоки США та Ізраїль можуть протягом тривалого часу вести активне застосування ракетного озброєння, обмежуючи поставки на інші напрямки.

Портал "Коментарі" вже писав, що для України зберігається загроза нового масштабного ракетного удару з боку Росії вже найближчим часом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на інформацію, отриману від українських розвідувальних служб.