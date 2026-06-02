Війна з Росією Ця ніч також буде страшною: Зеленський екстрено звернувся із тривожною заявою
Ця ніч також буде страшною: Зеленський екстрено звернувся із тривожною заявою

Відповідні дані, за словами глави держави, були надані українською розвідкою

2 червня 2026, 20:50
Клименко Елена

Для України зберігається загроза нового масштабного ракетного удару з боку Росії вже найближчим часом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на інформацію, отриману від українських розвідувальних служб.

За словами глави держави, наявні дані свідчать про високу ймовірність чергової масованої атаки вже в нічний час. У зв’язку з цим він закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно реагувати на попередження про небезпеку.

Президент наголосив, що уважність і дотримання правил безпеки можуть врятувати життя. Він звернувся до українців із проханням серйозно ставитися до повідомлень про загрозу та за першої можливості прямувати до укриттів під час повітряних тривог.

Попередження пролунало на тлі чергової масштабної атаки, яку російські війська здійснили 2 червня. Тоді під ударом опинилася столиця України. У різних районах Києва були зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

За даними місцевої влади, наслідки обстрілу виявили у восьми районах міста. Внаслідок падіння уламків та влучань виникли пожежі в житлових будинках, а також було пошкоджено один із медичних закладів. Через задимлення частина вулиць столиці опинилася в густому диму, що ускладнило пересування містом.

Крім того, через ліквідацію наслідків атаки та роботу екстрених служб у деяких районах тимчасово обмежували рух транспорту. Рятувальники, медики та комунальні служби працювали над усуненням наслідків удару та допомогою постраждалим.

"Коментарі" вже писали, що речник кремлівського правителя Юрій Ушаков повідомив, що глава Кремля виступить із так званою “великою промовою” 5 червня. Заяву він зробив у коментарі російському агентству ТАСС.



