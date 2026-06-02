Для Украины сохраняется угроза нового масштабного ракетного удара со стороны России в ближайшее время. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию, полученную от украинских разведывательных служб.

По словам главы государства, имеющиеся данные свидетельствуют о высокой вероятности очередной массированной атаки уже в ночное время. В этой связи он призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно реагировать на предупреждение об опасности.

Президент подчеркнул, что внимательность и соблюдение правил безопасности могут спасти жизнь. Он обратился к украинцам с просьбой серьезно относиться к сообщениям об угрозе и при первой возможности направляться к укрытиям во время воздушных тревог.

Предупреждение раздалось на фоне очередной масштабной атаки, которую российские войска совершили 2 июня. Тогда под ударом оказалась столица Украины. В разных районах Киева были зафиксированы многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

По данным местных властей, последствия обстрелов обнаружили в восьми районах города. В результате падения обломков и попаданий возникли пожары в жилых домах, а также было повреждено одно из медицинских учреждений. Из-за задымления часть улиц столицы оказалась в густом дыму, что усложнило передвижение по городу.

Кроме того, из-за ликвидации последствий атаки и работы экстренных служб в некоторых районах временно ограничивали движение транспорта. Спасатели, медики и коммунальные службы работали над устранением последствий удара и пострадавшим.

"Комментарии" уже писали, что спикер кремлевского правителя Юрий Ушаков сообщил, что глава Кремля выступит с так называемой "великой речью" 5 июня. Заявление он сделал в комментарии российскому агентству ТАСС.