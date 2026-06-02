Путин открыл неожиданное "окно возможностей" в Украине: на Западе ошеломили деталям

Российская армия, усиливая ракетные обстрелы на территории Украины, пользуется глобальным дефицитом зенитных ракет-перехватчиков, что стало критической проблемой для международной системы противовоздушной обороны. Об этом пишет британское издание The Guardian.

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Несмотря на усилия США по наращиванию производства ракет-перехватчиков, дефицит будет оставаться ощутимым в течение нескольких последующих лет. Аналитики прогнозируют, что острая нехватка сохранится не менее 2–3 лет. Уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину были предприняты меры по увеличению объемов производства, но процесс изготовления и развертывания новых систем требует длительного времени и ресурсов.

Издание отмечает, что последствия дефицита наиболее ощутимы для Украины и государств Персидского залива, однако они и долгосрочное глобальное влияние. На практике это уже повлияло на тактику России в войне против Украины, особенно на фоне споров по поставкам систем Patriot, которые в определенные периоды были либо ограничены, либо недостаточно эффективны из-за политических разногласий между Киевом и администрацией США предыдущих лет.

Проблема дефицита стала еще более актуальна на фоне угроз РФ начать новые массированные удары по территории Украины, в том числе по правительственным зданиям и ключевым объектам гражданской инфраструктуры. Дефицит перехватчиков также усугубляет планирование боеготовности НАТО, ведь союзники вынуждены учитывать потенциальные угрозы со стороны России в Европе.

Аналитики отмечают, что ситуация сложилась из-за суммы нескольких факторов: сокращения оборонных расходов в прошлом, ошибочных предположений о потребностях в ракетах в долгосрочной перспективе, а также неспособности предположить, что в случае эскалации конфликтов в регионе Персидского залива США и Израиль могут в течение длительного времени вести активное применение ракетного вооружения.

Портал "Комментарии" уже писал , что для Украины сохраняется угроза нового масштабного ракетного удара со стороны России уже в ближайшее время. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию, полученную от украинских разведывательных служб.