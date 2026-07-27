Заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що західні області України нібито можуть перейти Польщі, Угорщині та Румунії, є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії Кремля. Таку оцінку дав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, коментуючи останні висловлювання очільника РФ.

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Під час зустрічі з російськими військовими моряками Путін вкотре повторив пропагандистські тези, заявивши, що Україна нібито втратить свої західні території, а Росія є єдиною державою, здатною гарантувати її територіальну цілісність. Крім того, він звинуватив Київ у розв'язанні конфлікту та знову поставив під сумнів право України на самостійну державність.

На думку Ягуна, такі заяви не мають жодного стосунку до історичної правди чи міжнародного права.

"Кремль системно намагається нав'язати думку, що українська держава є тимчасовим утворенням, а її території нібито можуть бути предметом торгу. Це класична інформаційно-психологічна операція, спрямована на розкол союзників України", — наголосив генерал-майор запасу СБУ.

Експерт підкреслив, що сучасні кордони України мають беззаперечну міжнародно-правову легітимність. Вони були підтверджені результатами Всеукраїнського референдуму 1991 року та визнані всіма сусідніми державами, включно з Польщею, Угорщиною, Румунією і навіть Росією.

За словами Ягуна, Москва свідомо маніпулює історичними фактами, намагаючись створити хибне враження, що питання українських територій нібито залишається відкритим.

"Кремль свідомо маніпулює історією, вириваючи окремі факти з контексту та ігноруючи документи, які підтверджують суверенітет України", — зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські військові, які перебувають на території невизнаного Придністров'я, перебувають у стані паніки та усвідомлюють власну безперспективність у разі початку бойових дій. Водночас Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на цьому напрямку. Про це заявив командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" Денис Носіков.