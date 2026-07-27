Втекти чи здатися: у ЗСУ зробмили гучну заяву про загрозу з Придністров'я та стан армії РФ

Російські військові, які перебувають на території невизнаного Придністров'я, перебувають у стані паніки та усвідомлюють власну безперспективність у разі початку бойових дій. Водночас Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на цьому напрямку. Про це заявив командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" Денис Носіков.

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За його словами, українські військові безперервно стежать за ситуацією, використовуючи всі доступні засоби розвідки — від повітряної до радіоелектронної. Це дозволяє в режимі реального часу відстежувати будь-яку активність російських підрозділів.

"Ми все бачимо і чуємо. Ми в онлайні щодоби фіксуємо кожний недопалок, який ворог покурив і викинув. Бачимо все, як на долоні. Повністю все контролюємо", – наголосив Носіков.

Командир ОТУ "Одеса" зазначив, що російські військові проводять певні заходи, схожі на бойову підготовку. Однак, за даними української розвідки, у разі реальної ескалації вони більше думають про можливість втечі, ніж про ведення бою.

Носіков пояснив, що через ізольоване географічне положення Придністров'я російський контингент не може розраховувати на швидке підкріплення. За його словами, резерви туди не надійдуть, а наявне озброєння не відповідає вимогам сучасної війни.

"Єдине, що лишається — втекти. Резерви не підтягнуться, підмога не підійде. Вони це чудово розуміють, тому настрої там панічні", – підкреслив військовий.

Водночас він зазначив, що саме страх перед можливими наслідками робить малоймовірними будь-які провокації з боку російських сил або підконтрольних їм формувань у Придністров'ї. За оцінкою командувача, противник усвідомлює власну вразливість і не зацікавлений у відкритті нового фронту, який може завершитися для нього повною поразкою.

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