Сбежать или сдаться: в ВСУ сделали громкое заявление об угрозе из Приднестровья и состоянии армии РФ

Российские военные, находящиеся на территории непризнанного Приднестровья, находятся в состоянии паники и осознают свою бесперспективность в случае начала боевых действий. В то же время Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в этом направлении. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков.

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По его словам, украинские военные постоянно следят за ситуацией, используя все доступные средства разведки — от воздушной до радиоэлектронной. Это позволяет в режиме настоящего времени отслеживать всякую активность русских подразделений.

"Мы все видим и слышим. Мы в онлайне ежесуточно фиксируем каждый окурок, который враг покурил и выбросил. Видим все, как на ладони. Полностью все контролируем", — подчеркнул Носиков.

Командир ОТУ "Одесса" отметил, что российские военные проводят определенные мероприятия, похожие на боевую подготовку. Однако, по данным украинской разведки, в случае реальной эскалации они больше думают о возможности побега, чем о ведении боя.

Носиков объяснил, что из-за изолированного географического положения Приднестровья российский контингент не может рассчитывать на быстрое подкрепление. По его словам, резервы туда не поступят, а имеющееся вооружение не отвечает требованиям современной войны.

"Единственное, что остается — убежать. Резервы не подтянутся, помощь не подойдет. Они это прекрасно понимают, поэтому настроения там панические", – подчеркнул военный.

В то же время, он отметил, что именно страх перед возможными последствиями делает маловероятными любые провокации со стороны российских сил или подконтрольных им формирований в Приднестровье. По оценке командующего, противник осознает свою уязвимость и не заинтересован в открытии нового фронта, который может завершиться для него полным поражением.

Портал "Комментарии" уже писал , что публичное заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о необходимости искать пути завершения российско-украинской войны стало важным политическим сигналом, однако вряд ли изменит позицию Кремля. Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Тишкевич, комментируя выступление лидера казахстана.