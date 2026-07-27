Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что западные области Украины якобы могут перейти в Польшу, Венгрию и Румынию, являются частью целенаправленной информационной кампании Кремля. Такую оценку дал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя последние высказывания главы РФ.

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Во время встречи с российскими военными моряками Путин еще раз повторил пропагандистские тезисы, заявив, что Украина якобы потеряет свои западные территории, а Россия является единственным государством, способным гарантировать его территориальную целостность. Кроме того, он обвинил Киев в разрешении конфликта и вновь подверг сомнению право Украины на самостоятельную государственность.

По мнению Ягуна, такие заявления не имеют никакого отношения к исторической правде или международному праву.

Кремль системно пытается навязать мнение, что украинское государство является временным образованием, а его территории якобы могут быть предметом торга. Это классическая информационно-психологическая операция, направленная на раскол союзников Украины", — подчеркнул генерал-майор запаса СБУ.

Эксперт подчеркнул, что современные границы Украины имеют безоговорочную международно-правовую легитимность. Они были подтверждены результатами Всеукраинского референдума 1991 года и признаны всеми соседними государствами, включая Польшу, Венгрию, Румынию и даже Россию.

По словам Ягуна, Москва сознательно манипулирует историческими фактами, пытаясь создать ошибочное впечатление, что вопрос украинских территорий якобы остается открытым.

"Кремль сознательно манипулирует историей, вырывая отдельные факты из контекста и игнорируя документы, подтверждающие суверенитет Украины", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские военные, находящиеся на территории непризнанного Приднестровья, находятся в состоянии паники и осознают собственную бесперспективность в случае начала боевых действий. В то же время Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в этом направлении. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков.