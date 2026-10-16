Путін вчинить страшне лихо для чотирьох областей: військові ошелешив загрозою

Росія може спрямувати ударні та реактивні безпілотники на західні області України. Серед регіонів, які, за оцінками моніторингових каналів, можуть опинитися під загрозою, — Волинська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області. Про можливу небезпеку повідомили моніторингові ресурси.

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За їхніми даними, несприятливі погодні умови та щільна хмарність можуть ускладнити виявлення й перехоплення російських дронів. Через це існує ризик, що частина безпілотників зможе дістатися західних регіонів. Можливу загрозу монітори пов’язують із періодом 16–17 жовтня. Водночас ці повідомлення не є підтвердженням неминучої атаки.

За оцінками моніторингових каналів, повітряна загроза може зберігатися до ночі або ранку. Серед потенційних цілей називають об’єкти енергетики, водопостачання та логістичної інфраструктури. Жителям регіонів радять завчасно зарядити мобільні телефони й інші пристрої, а також підготувати запас питної води на випадок перебоїв з електроенергією чи водопостачанням. Під час повітряної тривоги необхідно прямувати до укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Окремі ознаки підготовки до нового повітряного удару проаналізували фахівці Defense Express. За їхніми даними, на російському аеродромі "Енгельс" помітили стратегічний бомбардувальник Ту-160М із крилатими ракетами Х-101. Водночас частину літаків Ту-95МС передислокували на Далекий Схід.

Як повідомляє видання, супутникові знімки військових аеродромів від 12 жовтня, оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector, зафіксували підготовку Ту-160М до застосування ракет. Аналітики припускають, що російські військові можуть готувати бомбардувальники почергово, що потенційно впливатиме на інтервали між повітряними атаками. Однак самі ці ознаки не дають змоги точно визначити час і масштаб можливого удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна потребує щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від європейських партнерів у 2027 році, щоб продовжувати оборону від російської агресії, закуповувати озброєння та нарощувати виробництво власної військової техніки. Із таким закликом президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу 16 жовтня під час саміту Європейської ради.