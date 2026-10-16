logo_ukra

BTC/USD

81352

ETH/USD

2429.61

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вчинить страшне лихо для чотирьох областей: військові ошелешив загрозою
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вчинить страшне лихо для чотирьох областей: військові ошелешив загрозою

Моніторингові канали попереджають, що погана погода може ускладнити виявлення та перехоплення ворожих безпілотників

16 жовтня 2026, 19:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія може спрямувати ударні та реактивні безпілотники на західні області України. Серед регіонів, які, за оцінками моніторингових каналів, можуть опинитися під загрозою, — Волинська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області. Про можливу небезпеку повідомили моніторингові ресурси.

Путін вчинить страшне лихо для чотирьох областей: військові ошелешив загрозою

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, несприятливі погодні умови та щільна хмарність можуть ускладнити виявлення й перехоплення російських дронів. Через це існує ризик, що частина безпілотників зможе дістатися західних регіонів. Можливу загрозу монітори пов’язують із періодом 16–17 жовтня. Водночас ці повідомлення не є підтвердженням неминучої атаки.

За оцінками моніторингових каналів, повітряна загроза може зберігатися до ночі або ранку. Серед потенційних цілей називають об’єкти енергетики, водопостачання та логістичної інфраструктури. Жителям регіонів радять завчасно зарядити мобільні телефони й інші пристрої, а також підготувати запас питної води на випадок перебоїв з електроенергією чи водопостачанням. Під час повітряної тривоги необхідно прямувати до укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Окремі ознаки підготовки до нового повітряного удару проаналізували фахівці Defense Express. За їхніми даними, на російському аеродромі "Енгельс" помітили стратегічний бомбардувальник Ту-160М із крилатими ракетами Х-101. Водночас частину літаків Ту-95МС передислокували на Далекий Схід. 

Як повідомляє видання, супутникові знімки військових аеродромів від 12 жовтня, оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector, зафіксували підготовку Ту-160М до застосування ракет. Аналітики припускають, що російські військові можуть готувати бомбардувальники почергово, що потенційно впливатиме на інтервали між повітряними атаками. Однак самі ці ознаки не дають змоги точно визначити час і масштаб можливого удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна потребує щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від європейських партнерів у 2027 році, щоб продовжувати оборону від російської агресії, закуповувати озброєння та нарощувати виробництво власної військової техніки. Із таким закликом президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу 16 жовтня під час саміту Європейської ради.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини