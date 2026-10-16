155 млрд євро на війну: Зеленський звернувся до ЄС із терміновим проханням

Україна потребує щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від європейських партнерів у 2027 році, щоб продовжувати оборону від російської агресії, закуповувати озброєння та нарощувати виробництво власної військової техніки. Із таким закликом президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу 16 жовтня під час саміту Європейської ради.

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За словами глави держави, загальні витрати України на війну наступного року сягнуть 155 млрд євро. Тому Києву необхідна додаткова підтримка партнерів, яка допоможе забезпечувати потреби армії та стримувати російські війська.

"Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію", — наголосив Зеленський.

Одним із ключових напрямів використання коштів президент назвав розвиток українського виробництва безпілотників. За його словами, дрони відіграють важливу роль на фронті: допомагають зривати російські штурми, уражати логістичні маршрути окупаційних військ і завдавати ударів, які послаблюють економічні можливості Росії.

Зеленський зазначив, що за наявності достатнього фінансування Україна могла б збільшити виробництво безпілотників у два-три рази — залежно від їхнього типу. Однак нині для масштабування виробничих потужностей не вистачає необхідних ресурсів.

Президент також закликав європейські держави активніше інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. На його думку, додаткове фінансування дозволить Україні не лише забезпечувати потреби фронту, а й посилити власні можливості протидії російській агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп дедалі частіше критикує Україну та звинувачує Володимира Зеленського в небажанні домовлятися з Росією? Дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що пояснювати поведінку американського президента виключно прагненням до миру було б надто спрощено.