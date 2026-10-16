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Путин готовити страшную беду для четырех областей: военные ошарашил угрозой

Мониторинговые каналы предупреждают, что плохая погода может осложнить обнаружение и перехват вражеских беспилотников

16 октября 2026, 19:00
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Клименко Елена

Россия может направить ударные и реактивные беспилотники в западные области Украины. Среди регионов, по оценкам мониторинговых каналов, могут оказаться под угрозой — Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. О возможной опасности сообщили мониторинговые ресурсы.

Путин готовити страшную беду для четырех областей: военные ошарашил угрозой

Фото: из открытых источников

По их данным, неблагоприятные погодные условия и плотная облачность могут осложнить обнаружение и перехват русских дронов. Поэтому существует риск, что часть беспилотников сможет добраться до западных регионов. Возможную угрозу мониторы связывают с периодом 16-17 октября. В то же время, эти сообщения не являются подтверждением неизбежной атаки.

По оценкам мониторинговых каналов, воздушная угроза может сохраняться до ночи или утра. Среди потенциальных целей называются объекты энергетики, водоснабжения и логистической инфраструктуры. Жителям регионов советуют заранее зарядить мобильные телефоны и другие устройства, а также подготовить запас питьевой воды на случай перебоев с электроэнергией или водоснабжением. Во время воздушной тревоги необходимо направляться к укрытию и оставаться там до официального отбоя.

Отдельные признаки подготовки к новому воздушному удару проанализировали специалисты Defense Express. По их данным, на российском аэродроме "Энгельс" был замечен стратегический бомбардировщик Ту-160М с крылатыми ракетами Х-101. В то же время часть самолетов Ту-95МС передислоцировали на Дальний Восток.  

Как сообщает издание, спутниковые снимки военных аэродромов от 12 октября, обнародованные мониторинговым ресурсом AviVector, зафиксировали подготовку Ту-160М к применению ракет. Аналитики предполагают, что российские военные могут готовить поочередно бомбардировщики, что потенциально будет влиять на интервалы между воздушными атаками. Однако сами эти признаки не позволяют точно определить время и масштаб возможного удара.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина нуждается как минимум в 70 млрд евро дополнительного финансирования от европейских партнеров в 2027 году, чтобы продолжать оборону от российской агрессии, закупать вооружение и наращивать производство собственной военной техники. С таким призывом президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза 16 октября во время саммита Европейского совета.



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