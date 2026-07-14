Путін уже на межі: скільки ще Росія зможе воювати

Російська економіка, попри зовнішню стійкість, дедалі більше нагадує паровий котел, де тиск військових видатків досягає критичної межі. У 2026 році перед Кремлем постає екзистенційний вибір: продовжувати війну, прискорено спалюючи ресурси майбутнього, чи ризикнути розпочати болісну конверсію, яка загрожує соціальним вибухом. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, скільки ще Росія зможе вести війну.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Росія здатна продовжувати війну ще тривалий час, якщо не відбудеться різкої зміни зовнішніх або внутрішніх умов. Водночас це не означає збереження нинішньої ефективності. Зростання фінансового навантаження, проблеми з кадрами, технологічні обмеження та виснаження ресурсів поступово знижуватимуть можливості держави. Найімовірніше, Кремль і надалі намагатиметься компенсувати ці труднощі збільшенням військових витрат та жорсткішим контролем над економікою. Саме тому результат війни значною мірою залежатиме не лише від запасу ресурсів Росії, а й від темпів підтримки України її союзниками.

Чат-бот Gemini припускає, що Росія перетнула межу економічного піка та увійшла у фазу стагнації. Ресурси агресора не безмежні, проте очікувати на раптове припинення бойових дій не варто. Мій аналіз вказує, що за поточного рівня інтенсивності Кремль здатний підтримувати війну впродовж 2026-го та першої половини 2027 року. Головне обмеження Росії зараз полягає не в грошах, а в доступі до технологій, людей і виробничих потужностей. Якщо західні партнери України посилять контроль за обходом санкцій та збільшать тиск на енергетичні доходи Москви, критичний надлом російської військової машини може відбутися значно швидше. Час грає проти Кремля, але лише за умови системного тиску ззовні.

Чат-бот Grok прогнозує, що Росія здатна продовжувати активні бойові дії протягом 2026 року, але з дедалі меншою інтенсивністю. Запаси ресурсів дозволяють тримати фронт, проте до кінця 2026-го чи початку 2027 року економічні обмеження (вичерпання резервів, інфляція, дефіцит робочої сили) стануть критичними. Без радикальних змін, як нова масштабна мобілізація (якої Путін уникає), наступальний потенціал суттєво знизиться. Україна та її партнери мають шанс посилити тиск саме в цей період, щоб прискорити перелом. Тривалість війни залежатиме не лише від Росії, а й від західної підтримки Києва. Загалом, ресурсна база агресора не безмежна, і виснаження вже видно.

Усі три чат-боти сходяться в одному: Росія зберігає можливість продовжувати війну, але її ресурсний потенціал поступово слабшає. Відмінність полягає лише в оцінці темпів цього виснаження. ChatGPT наголошує на довгостроковому впливі економічного та технологічного тиску, Gemini прогнозує перелом у разі посилення санкцій і підтримки України, а Grok вказує на ймовірне зниження наступальних можливостей уже наприкінці 2026 року. Спільний висновок полягає в тому, що тривалість війни залежить не лише від внутрішніх ресурсів Росії, а й від ефективності міжнародного тиску та рівня допомоги Україні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще зможе воювати Україна.



