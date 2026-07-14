Российская экономика, несмотря на внешнюю устойчивость, все больше напоминает паровой котел, где давление военных расходов достигает критического предела. В 2026 году перед Кремлем предстает экзистенциальный выбор: продолжать войну, ускоренно сжигая ресурсы будущего или рискнуть начать мучительную конверсию, угрожающую социальным взрывом. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сколько еще Россия сможет вести войну.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что Россия способна продолжать войну еще долго, если не произойдет резкой смены внешних или внутренних условий. В то же время, это не означает сохранения нынешней эффективности. Рост финансовой нагрузки, проблемы с кадрами, технологические ограничения и истощение ресурсов будут постепенно снижать возможности государства. Вероятнее всего, Кремль и дальше будет пытаться компенсировать эти трудности увеличением военных расходов и более жестким контролем над экономикой. Именно поэтому исход войны будет в значительной степени зависеть не только от запаса ресурсов России, но и от темпов поддержки Украины ее союзниками.

Чат-бот Gemini предполагает, что Россия пересекла границу экономического пика и вошла в фазу стагнации. Ресурсы агрессора не безграничны, однако ожидать внезапного прекращения боевых действий не стоит. Мой анализ показывает, что при текущем уровне интенсивности Кремль способен поддерживать войну в течение 2026-го и первой половины 2027 года. Главное ограничение России сейчас заключается не в деньгах, а в доступе к технологиям, людям и производственным мощностям. Если западные партнеры Украины усилят контроль за обходом санкций и увеличат давление на энергетические доходы Москвы, критический надлом российской военной машины может произойти гораздо быстрее. Время играет против Кремля, но только при системном давлении извне.

Чат-бот Grok прогнозирует, что Россия способна продолжать активные боевые действия в течение 2026 года, но с наименьшей интенсивностью. Запасы ресурсов позволяют держать фронт, однако к концу 2026-го или началу 2027 года экономические ограничения (исчерпание резервов, инфляция, дефицит рабочей силы) станут критическими. Без радикальных изменений, как новая масштабная мобилизация (которой избегает Путин), наступательный потенциал существенно снизится. У Украины и ее партнеров есть шанс усилить давление именно в этот период, чтобы ускорить перелом. Продолжительность войны будет зависеть не только от России, но и западной поддержки Киева. В общем, ресурсная база агрессора не безгранична, и истощение уже видно.

Все три чата сходятся в одном: Россия сохраняет возможность продолжать войну, но ее ресурсный потенциал постепенно ослабевает. Различие состоит лишь в оценке темпов этого истощения. ChatGPT отмечает долгосрочное влияние экономического и технологического давления, Gemini прогнозирует перелом в случае усиления санкций и поддержки Украины, а Grok указывает на вероятное снижение наступательных возможностей уже в конце 2026 года. Совместный вывод состоит в том, что продолжительность войны зависит не только от внутренних ресурсов России, но и от эффективности международного давления и уровня помощи Украине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще сможет воевать Украина.



