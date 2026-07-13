Прогноз невтішний: скільки ще зможе Україна воювати за версією ШІ

Питання тривалості війни залежить не лише від військової ситуації на фронті. Досвід останніх років показує, що сучасні війни виграються поєднанням економічної стійкості, технологічної переваги, підтримки союзників і здатності суспільства витримувати довготривале навантаження. Відкриті дані міжнародних організацій свідчать, що Україна зберігає потенціал для продовження оборони, хоча ціна цього постійно зростає. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, скільки ще зможе Україна воювати.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що ключовою перевагою України стає швидка адаптація до нових умов війни. Вітчизняний оборонний сектор активно розвиває безпілотні системи, що частково компенсує нестачу традиційного озброєння. Водночас вирішальним залишається міжнародне партнерство. Без нього навантаження на державний бюджет і сили оборони буде значно більшим. Найближчим часом не видно ознак швидкого завершення війни. Україна здатна продовжувати оборону доти, доки зберігатиметься внутрішня стійкість та підтримка союзників. Водночас і Росія стикається зі зростаючими економічними та кадровими проблемами, тому обидві сторони поступово наближаються до межі виснаження. Найімовірніше, результат визначить не одна велика битва, а сукупність економічних, технологічних та політичних факторів. Саме здатність постійно адаптуватися може стати головною перевагою України у затяжній війні.

Чат-бот Gemini припускає, що Україна має достатній потенціал для ведення бойових дій високої інтенсивності щонайменше протягом 2026-2027 років. Навіть за умови коливань зовнішньої допомоги, накопичені внутрішні ресурси, розвиток безпілотних технологій та залучення іноземних інвестицій в український ОПК дозволять утримувати фронт. Головною умовою довгострокової стійкості стане не стільки паритет у чисельності армії, скільки технологічна перевага та здатність виснажувати економіку агресора швидше, ніж вичерпуватимуться власні сили. Конфлікт триватиме у форматі війни на виснаження, де критичним стане збереження внутрішньої єдності суспільства.

Чат-бот Deepseek гадає, що Україна зможе вести активні бойові дії на поточному рівні інтенсивності ще приблизно 12-18 місяців. За цей час вичерпання мобілізаційного ресурсу стане некритичним, а економічна втома досягне межі. Подальший перебіг війни визначатиметься не стільки військовими діями на фронті, скільки здатністю Заходу запропонувати нові, більш стійкі механізми фінансування та готовністю українського суспільства до пошуку нестандартних рішень у сфері безпеки. Статус-кво, на жаль, не є стійким у довгостроковій перспективі.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що тривалість війни визначатиметься не лише ситуацією на фронті, а й економічною стійкістю, розвитком технологій, міжнародною підтримкою та здатністю суспільства витримувати затяжне протистояння. Водночас їхні оцінки щодо часових рамок різняться: від обережного прогнозу про 12-18 місяців активних бойових дій до припущення, що Україна має потенціал зберігати обороноздатність і протягом 2026-2027 років за умови збереження підтримки партнерів. Усі ці оцінки є аналітичними припущеннями, а не прогнозами, адже подальший перебіг війни залежить від великої кількості факторів, які можуть суттєво змінити ситуацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій у війні Росії проти України.



