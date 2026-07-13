Прогноз неутешителен: сколько еще сможет Украина воевать по версии ИИ

Вопрос продолжительности войны зависит не только от военной ситуации на фронте. Опыт последних лет показывает, что современные войны выигрываются сочетанием экономической устойчивости, технологического превосходства, поддержки союзников и способности общества выдерживать длительную нагрузку. Открытые данные международных организаций свидетельствуют, что Украина сохраняет потенциал для продолжения обороны, хотя цена постоянно растет. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сколько еще сможет Украина воевать.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что ключевым преимуществом Украины становится быстрая адаптация к новым условиям войны. Отечественный оборонный сектор активно развивает беспилотные системы, что частично компенсирует нехватку традиционного вооружения. В то же время, решающим остается международное партнерство. Без него нагрузка на государственный бюджет и силы обороны будет значительно больше. В ближайшее время не видно признаков скорого завершения войны. Украина способна продолжать оборону до тех пор, пока сохраняется внутренняя устойчивость и поддержка союзников. В то же время и Россия сталкивается с растущими экономическими и кадровыми проблемами, поэтому обе стороны постепенно приближаются к пределу истощения. Скорее всего, результат определит не одно большое сражение, а совокупность экономических, технологических и политических факторов. Именно способность постоянно адаптироваться может стать основным преимуществом Украины в затяжной войне.

Чат-бот Gemini предполагает, что у Украины есть достаточный потенциал для ведения боевых действий высокой интенсивности по меньшей мере в течение 2026-2027 годов. Даже при условии колебаний внешней помощи, накопленные внутренние ресурсы, развитие беспилотных технологий и привлечение иностранных инвестиций в украинский ОПК позволят удерживать фронт. Главным условием долгосрочной устойчивости станет не столько паритет в численности армии, сколько технологическое преимущество и способность истощать экономику агрессора быстрее, чем будут иссякать собственные силы. Конфликт будет продолжаться в формате войны на истощение, где критическим станет сохранение внутреннего единства общества.

Чат-бот Deepseek считает, что Украина сможет вести активные боевые действия на текущем уровне интенсивности еще примерно 12-18 месяцев. За это время исчерпание мобилизационного ресурса станет некритическим, а экономическая усталость достигнет предела. Дальнейшее течение войны будет определяться не столько военными действиями на фронте, сколько способностью Запада предложить новые, более устойчивые механизмы финансирования и готовность украинского общества к поиску нестандартных решений в сфере безопасности. Статус-кво, к сожалению, не устойчив в долгосрочной перспективе.

Все три чата сходятся на том, что продолжительность войны будет определяться не только ситуацией на фронте, но и экономической устойчивостью, развитием технологий, международной поддержкой и способностью общества выдерживать затяжное противостояние. В то же время их оценки по временным рамкам отличаются: от осторожного прогноза о 12-18 месяцах активных боевых действий до предположения, что Украина имеет потенциал сохранять обороноспособность и в течение 2026-2027 годов при сохранении поддержки партнеров. Все эти оценки являются аналитическими предположениями, а не прогнозами, ведь дальнейшее течение войны зависит от большого количества факторов, которые могут существенно изменить ситуацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии в войне России против Украины.



