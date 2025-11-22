logo_ukra

Путін усі сили кидає на війну проти України: розвідка розкрила нові деталі
Путін усі сили кидає на війну проти України: розвідка розкрила нові деталі

Розвідка встановила, що у РФ фіксують обвал експорту озброєнь

22 листопада 2025, 13:08
Автор:
Кравцев Сергей

У Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну спостерігається обвал ринку експорту озброєнь. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби зовнішньої розвідки.

Путін усі сили кидає на війну проти України: розвідка розкрила нові деталі

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними українських розвідників, до 2022 року РФ отримувала близько 14 млрд доларів щорічно від цього напряму експорту, але 2024 року доходи катастрофічно впали. Дані Jamestown Foundation підтверджують стрімке падіння: 12,5 млрд 2021 року, 8 млрд 2022-го, 3 млрд 2023-го і лише 1 млрд доларів 2024-го.

За оцінками Стокгольмського інституту досліджень проблем світу (SIPRI), частка Росії на глобальному ринку озброєнь в 2024 скоротилася з 21% до 7,8%. Географія поставок також звужується: з 47 країн у 2018-2022 роках до 33 у 2024-му, причому більшість – держави Азії та Океанії. Найбільші покупці – Індія, Китай та Казахстан – також скорочують закупівлі.

Незважаючи на заяви російських чиновників про "майбутнє відновлення" та портфель замовлень на понад 60 млрд доларів, значна частина контрактів не підтверджена і залежить від клієнтів із низькою платоспроможністю. Без російського кредитування ці угоди залишаються скоріше політичними деклараціями, ніж реальним експортом.

На виставці Dubai Air Show 2025 "Рособоронекспорт" привіз 850 позицій, але майже всі новітні зразки виявилися макетами. Це демонструє глибину технологічного відставання та дефіцит боєздатної продукції.

Таким чином, російський оборонно-промисловий комплекс втрачає ринки, технологічно деградує і все більше залежить від замовників із Африки та Близького Сходу. У найближчій перспективі падіння експорту лише прискориться.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya-strimko-vtrachaie-rynok-ozbroien
