В Российской Федерации на фоне полномасштабного вторжения в Украину наблюдается обвал рынка экспорта вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным украинских разведчиков, до 2022 года РФ получала около 14 млрд долларов ежегодно от этого направления экспорта, но в 2024 году доходы катастрофически упали. Данные Jamestown Foundation подтверждают стремительное падение: 12,5 млрд в 2021 году, 8 млрд в 2022-м, 3 млрд в 2023-м и только 1 млрд долларов в 2024-м.

По оценкам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), доля России на глобальном рынке вооружений в 2024 году сократилась с 21 % до 7,8 %. География поставок также сужается: с 47 стран в 2018-2022 годах до 33 в 2024-м, причем большинство — государства Азии и Океании. Крупнейшие покупатели — Индия, Китай и Казахстан — также сокращают закупки.

Несмотря на заявления российских чиновников о "будущем восстановлении" и портфель заказов на более 60 млрд долларов, значительная часть контрактов не подтверждена и зависит от клиентов с низкой платежеспособностью. Без российского кредитования эти сделки остаются скорее политическими декларациями, чем реальным экспортом.

На выставке Dubai Air Show 2025 "Рособоронэкспорт" привез 850 позиций, но почти все "новейшие" образцы оказались макетами. Это демонстрирует глубину технологического отставания и дефицит боеспособной продукции.

Таким образом, российский оборонно-промышленный комплекс теряет рынки, технологически деградирует и все больше зависит от заказчиков из Африки и Ближнего Востока. В ближайшей перспективе падение экспорта только ускорится.

